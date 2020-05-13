Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,79
29,08
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

На Трухановом острове в Киеве хотят построить водноспортивный стадион

13 мая, 05:44

Наталья Руда

Генплан предусматривает строительство универсальных спорткомплексов в каждом районе столицы

В Киеве планируют построить Центр олимпийской подготовки по водным видам спорта – водноспортивный стадион на Трухановом острове, водный стадион в заливе Оболонь, а также Киевскую городскую спортивную и реабилитационно-оздоровительную базы олимпийской и паралимпийской подготовки. Это предусмотрено проектом генерального плана города.

Разработчики проекта предлагают построить в каждом районе города универсальные спортивные комплексы, а в жилых кварталах (микрорайонах) – помещения для физкультурно-оздоровительных занятий площадью 156,9 тыс. кв. м, спортивные залы общего пользования (125,3 тыс. кв. м площади пола), включая помещения реабилитационного назначения, а также крытые и открытые бассейны общего пользования (115,3 тыс. кв. м).

Кроме того, запланировано строительство в каждом микрорайоне Киева многофункциональных открытых спортивных площадок, спортивных сооружений с комплексом тренажеров, площадок для игровых видов спорта. На территориях рекреационных лесов, прилегающих к жилой застройке, на Днепровских островах и в прибрежных зонах разработчики генплана предлагают создать спортивные парки.

Реклама

В тренде
Новый алгоритм или динамическое ценообразование: почему в Киеве резко подорожало такси

Напомним, коммунальная организация "Киевгенплан" завершила разработку проекта нового генерального плана столицы и опубликовала основные положения документа. Сам генплан состоит из 17 томов и брошюры с основными положениями. Общественные слушания и обсуждения проекта генплана должны были начаться 20 марта, однако их перенесли из-за карантина.

Киевляне смогут изучить материалы проекта и предоставить свои замечания и предложения по электронному адресу: kyivgenplan.prop@gmail.com, а также по почтовому адресу: 01001, г. Киев, ул. Крещатик, 32.

Новости "Сегодня" сообщали, что мэр Киева Виталий Кличко представил проект нового генплана Киева, который разрабатывался более 10 лет, в декабре прошлого года.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев генплан труханов остров

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ледяной ковер: под Киевом прошлась гроза с градом (фото и видео)
Ледяной ковер: под Киевом прошлась гроза с градом (фото и видео)Другие новости
Нарушения карантина в Киеве: зараженных в городе становится все больше (фото)
Нарушения карантина в Киеве: зараженных в городе становится все больше (фото)Другие новости
Кличко разъяснил, когда и как столичные кофейни смогут работать на вынос
Кличко разъяснил, когда и как столичные кофейни смогут работать на выносДругие новости
Три смерти от коронавируса за сутки: что известно про умерших в Киеве
Три смерти от коронавируса за сутки: что известно про умерших в КиевеДругие новости
Под Киевом разгорелся скандал: в больнице требовали деньги за тест на COVID-19
Под Киевом разгорелся скандал: в больнице требовали деньги за тест на COVID-19Другие новости
В кафе на карантине: как теперь будут работать заведения Киева
В кафе на карантине: как теперь будут работать заведения КиеваДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...