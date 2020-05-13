На Трухановом острове в Киеве хотят построить водноспортивный стадион

В Киеве планируют построить Центр олимпийской подготовки по водным видам спорта – водноспортивный стадион на Трухановом острове, водный стадион в заливе Оболонь, а также Киевскую городскую спортивную и реабилитационно-оздоровительную базы олимпийской и паралимпийской подготовки. Это предусмотрено проектом генерального плана города.

Разработчики проекта предлагают построить в каждом районе города универсальные спортивные комплексы, а в жилых кварталах (микрорайонах) – помещения для физкультурно-оздоровительных занятий площадью 156,9 тыс. кв. м, спортивные залы общего пользования (125,3 тыс. кв. м площади пола), включая помещения реабилитационного назначения, а также крытые и открытые бассейны общего пользования (115,3 тыс. кв. м).

Кроме того, запланировано строительство в каждом микрорайоне Киева многофункциональных открытых спортивных площадок, спортивных сооружений с комплексом тренажеров, площадок для игровых видов спорта. На территориях рекреационных лесов, прилегающих к жилой застройке, на Днепровских островах и в прибрежных зонах разработчики генплана предлагают создать спортивные парки.

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Напомним, коммунальная организация "Киевгенплан" завершила разработку проекта нового генерального плана столицы и опубликовала основные положения документа. Сам генплан состоит из 17 томов и брошюры с основными положениями. Общественные слушания и обсуждения проекта генплана должны были начаться 20 марта, однако их перенесли из-за карантина.

Киевляне смогут изучить материалы проекта и предоставить свои замечания и предложения по электронному адресу: kyivgenplan.prop@gmail.com, а также по почтовому адресу: 01001, г. Киев, ул. Крещатик, 32.

Новости "Сегодня" сообщали, что мэр Киева Виталий Кличко представил проект нового генплана Киева, который разрабатывался более 10 лет, в декабре прошлого года.

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