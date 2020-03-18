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В Киеве опубликовали новый генплан, но обсуждение перенесли из-за карантина

18 марта, 11:55

Наталья Руда

Генплан состоит из 17 томов и брошюры с основными положениями

Коммунальная организация "Киевгенлан" завершила разработку проекта нового генерального плана столицы и опубликовала основные положения документа.

Сам генплан состоит из 17 томов и брошюры с основными положениями.

Общественные слушания и обсуждения проекта генплана должны были начаться 20 марта, однако из-за веденного в Киеве карантина массовые мероприятия отменили

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"Сразу после завершения ограничительных мер в столице мы, в соответствии с законодательством, проведем полноценные общественные слушания с привлечением широких слоев жителей столицы", - цитирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации главу "Киевгенплана" Сергея Броневицкого.

Киевляне смогут изучить материалы проекта и предоставить свои замечания и предложения по электронному адресу: kyivgenplan.prop@gmail.com, а также по почтовому адресу: 01001, г.. Киев, ул. Крещатик, 32.

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Новости "Сегодня" подробно писали о предложениях по проекту генплана Киева. Так, в столице может появиться канатная дорога, которая соединит Крещатый парк и Труханов остров. Также городская электричка Киева в ближайшие годы может превратиться из транспорта, который почти всегда опаздывает, в одну из основных городских магистралей. Кроме того, предусматривается строительство двух новых веток метрополитена.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко представил проект нового генплана Киева, который разрабатывался более 10 лет, в декабре прошлого года.

В 2014 году Кличко заявлял, что новый генплан Киева утвердят в 2015 году, однако он так и не был принят.

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Киев генплан проект

Источник: Сегодня

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