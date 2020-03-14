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На улицы Киева выведут Нацгвардию и полицию: в МВД назвали причину

14 марта, 07:54

Сергей Мартынец

В Киеве сегодня состоится ряд мероприятий с участием ветеранов войны на Донбассе

Вчера в Киеве чтили память жертв Куреневской трагедии, а сегодня будут отмечать День украинского добровольца, в связи с чем будут усилены меры безопасности дополнительными силами правоохранителей. Об этом накануне заявили в МВД.

По словам первого замглавы МВД Сергея Ярового, сегодня в столице состоится ряд мероприятий, в связи с чем меры безопасности будут усилены. Для обеспечения правопорядка будут задействованы все ведомства системы МВД: Нацгвардия, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Нацполиция.

"Взаимодействие между службами должно быть на высоком уровне. Подчеркиваю на толерантности и в то же время недопустимости нарушений правопорядка. Максимальная выдержка, максимальное уважение, а также оперативное принятие решений в той или иной ситуации", – сказал он.

Заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич отметил, что количество нарядов будет увеличено и они будут работать в усиленном режиме.

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"Полиция должна оперативно реагировать на все ситуации и действовать в соответствии с законом", – отметил он.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко акцентировал внимание на недопущении любых провокаций.

"Участие в акциях будут принимать ветераны войны. Поэтому мы должны сосредоточить внимание на проведении превентивной работы, чтобы не допустить провокаций. Поэтому в местах проведения всех акций будет работать полиция диалога", – сказал главный полицейский столицы.

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году ко Дню добровольца в разных городах Украины прошли яркие флешмобы. Флешмоб был организован в Киеве и поддержан военными оркестрами в областных центрах.

Также смотрите в сюжете, как Украина отмечала День добровольца в 2018 году:

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Киев полиция нацгвардия день добровольца

Источник: Сегодня

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