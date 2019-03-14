Ко Дню добровольца в разных городах Украины прошли яркие флешмобы: опубликованы видео
В городах Украины на День добровольца состоялись бесплатные концерты
В честь празднования Дня добровольца, 14 марта, в Украине состоялся яркий музыкальный флешмоб – на железнодорожных вокзалах крупных городов страны выступили военные оркестры.
Как сообщили корреспонденту "Сегодня" в Информационном агентстве Министерства обороны Украины, флешмоб был организован в Киеве и поддержан военными оркестрами в областных центрах.
Так, в главном зале железнодорожного вокзала "Харьков-Пассажирский" выступили военные оркестры Академии Нацгвардии и Университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба, которые исполнили как современные произведения, так и классические композиции.
"В 2014 году 500 первых добровольцев создали свой первый батальон, который встал на защиту нашего государства. Вокзал – это знаковое место, откуда добровольцы отправлялись на фронт. Это и то место, где мы их встречали с фронта", – рассказал начальник военного оркестра Университета воздушных сил Константин Стрельцов корреспонденту "UA: Харків".
Участие во флешмобе приняли музыканты еще в десяти областных центрах – Львове, Николаеве, Одессе, Ровно, Хмельницком, Чернигове, Виннице, Днепре и Житомире.
Вашему вниманию: яркие выступления военных музыкантов в разных городах страны.
Музыкальный флешмоб ко Дню добровольца в Днепре:
Выступление военных музыкантов в Хмельницком:
Акция ко Дню добровольца в Виннице:
Концерт в честь Дня добровольца в Ровно:
Напомним, ранее во время выступления в Киеве по случаю Дня добровольца президент Украины Петр Порошенко рассказал, как добровольцы сорвали кремлевский блицкриг на Донбассе. Глава государства напомнил, как первый добровольческий батальон участвовал в зачистке Славянска в 2014 году.
Также украинцев с Днем добровольца поздравил и спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Он напомнил, как в первые дни марта 2014-го руководство Самообороны Майдана приняло решение направить добровольцев с киевских баррикад на восток Украины.
В свою очередь, начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, поздравляя добровольцев, напомнил, что с начала войны в украинскую армию на контракт пришли почти 170 тысяч добровольцев.
Также смотрите в сюжете "Сегодня", как Украина отмечала День добровольца в 2018 году.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Ко Дню добровольца в разных городах Украины прошли яркие флешмобы: опубликованы видео". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вдохновили своим примером: в День добровольца появились теплые поздравления в соцсетях
Вслед за первыми лицами государства к поздравлениям присоединилось множество украинцев