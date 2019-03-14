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Ко Дню добровольца в разных городах Украины прошли яркие флешмобы: опубликованы видео

Сегодня, 14:45

В городах Украины на День добровольца состоялись бесплатные концерты

Ко Дню добровольца по всей Украине прошел музыкальный флешмоб
Ко Дню добровольца по всей Украине прошел музыкальный флешмоб. Фото: Объектив
Ко Дню добровольца в разных городах Украины прошли яркие флешмобы: опубликованы видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a4b/124/5c8a4b1246cf7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a4b/124/5c8a4b1246cf7.jpg Украина В городах Украины на День добровольца состоялись бесплатные концерты

В честь празднования Дня добровольца, 14 марта, в Украине состоялся яркий музыкальный флешмоб – на железнодорожных вокзалах крупных городов страны выступили военные оркестры.

Как сообщили корреспонденту "Сегодня" в Информационном агентстве Министерства обороны Украины, флешмоб был организован в Киеве и поддержан военными оркестрами в областных центрах.

Так, в главном зале железнодорожного вокзала "Харьков-Пассажирский" выступили военные оркестры Академии Нацгвардии и Университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба, которые исполнили как современные произведения, так и классические композиции.

"В 2014 году 500 первых добровольцев создали свой первый батальон, который встал на защиту нашего государства. Вокзал – это знаковое место, откуда добровольцы отправлялись на фронт. Это и то место, где мы их встречали с фронта", – рассказал начальник военного оркестра Университета воздушных сил Константин Стрельцов корреспонденту "UA: Харків".

Участие во флешмобе приняли музыканты еще в десяти областных центрах – Львове, Николаеве, Одессе, Ровно, Хмельницком, Чернигове, Виннице, Днепре и Житомире.

Вашему вниманию: яркие выступления военных музыкантов в разных городах страны.

Музыкальный флешмоб ко Дню добровольца в Днепре:

Выступление военных музыкантов в Хмельницком:

Акция ко Дню добровольца в Виннице:

Концерт в честь Дня добровольца в Ровно:

Напомним, ранее во время выступления в Киеве по случаю Дня добровольца президент Украины Петр Порошенко рассказал, как добровольцы сорвали кремлевский блицкриг на Донбассе. Глава государства напомнил, как первый добровольческий батальон участвовал в зачистке Славянска в 2014 году.

Также украинцев с Днем добровольца поздравил и спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Он напомнил, как в первые дни марта 2014-го руководство Самообороны Майдана приняло решение направить добровольцев с киевских баррикад на восток Украины.

В свою очередь, начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, поздравляя добровольцев, напомнил, что с начала войны в украинскую армию на контракт пришли почти 170 тысяч добровольцев.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", как Украина отмечала День добровольца в 2018 году.

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Тег Киев, Одесса, Харьков, Винница, Житомир, Днепр, Львов, праздник, Николаев, Чернигов, ровно, Хмельницкий, оркестр, день добровольца, флешмоб

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АВТОР:

Таисия Ерохина

Источник:

Сегодня

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