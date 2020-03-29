На въезде в Киев растянулась пробка на десятки километров: что произошло

По словам волонтера, сегодня немало людей будет ночевать в машинах

В воскресенье вечером, 29 марта, в семи километрах от въезда в Киев образовалась огромная пробка.

Об этом сообщает волонтер Serg Marco на своей страничке в Facebook.

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"Пробка на десятки километров перед Киевом. Которая практически не двигается. Сегодня немало людей будет ночевать в машинах", - написал он.

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Напомним, что Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации не принимал решения об ограничении въезда в Киев. Блокпосты на въездах в Киев работают уже неделю. На них дежурят полиция и муниципальная охрана. Все ограничения, установленные для города Киева, синхронизированы с решениями Кабинета министров Украины, то есть въезды и выезды из столицы не закрыты, а контролируются.

Также сообщалось, чтов столице, по словам властей, на время карантина не планируют закрывать дороги на въезд или выезд из города. Несмотря на ограничения работы общественного транспорта, личные авто киевляне могут использовать как и прежде.

В Киеве с 23 марта останавливают пассажирские перевозки общественным транспортом. Автобусы, маршрутки и троллейбусы будут возить только работников экстренных служб, медиков, военных и полицейских, спасателей, работников аптек и продовольственных магазинов.

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