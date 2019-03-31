На выборах президента в Киеве не открылись три избирательных участка – МВД
Граждане Украине сегодня идут выбирать президента, однако не на всех избирательных участках все гладко
В Украине выборы президента стартовали с восьми часов утра, но по состоянию на 9:00 три избирательных участка в Киеве не были открыты. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
Как рассказал в ходе координационного совещания МВД первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, правоохранители приступили к выполнению задач по охране порядка на выборах и никаких происшествий пока не зафиксировано.
"Личный состав приступил к выполнению поставленных задач по обеспечению правопорядка по всем расчетам. На этот момент у нас почти все открытые участки", – сказал он.
Однако в МВД добавили, что по состоянию на 9 утра из-за технических проблем в Киеве не были открыты три участка для голосования.
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Отметим, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).
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