Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Новости политики

Голосование на выборах президента Украины стартовало за границей

Сегодня, 00:21

Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии

Фото: Getty Images
Голосование на выборах президента Украины стартовало за границей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/fe9/258/5c9fe9258c2d8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/fe9/258/5c9fe9258c2d8.jpg Политика Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии

На первом заграничном участке началось голосование в первом туре выборов президента Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии.

Участок, образованный при посольстве Украины в Канберре, открылся в 8:00 по местному времени (23:00 по киевскому времени 30 марта). Голосование на нем продлится до 20:00 (11:00 по киевскому времени 31 марта).

Проголосовать в Канберре могут также украинцы Новой Зеландии.

Всего в заграничном избирательном округе ЦИК сформировала 101 участковую комиссию. Украинцы голосуют в 72 странах мира. Участки расположены в посольствах и консульствах Украины.

Наибольшее количество участков сформировано в Германии, их там 5. По 4 – в США, Польше, Италии, по 3 участка – в Канаде, Испании и Турции. В России все участки для голосования закрыты.

Читайте также

Самый большой заграничный избирательный участок образован при посольстве Украины в Молдове, там зарегистрировано более 52 тысяч избирателей. Самый меньший – при воинской части в Косово (менее 50 избирателей).

Всего ЦИК передала на заграничные участки более 420 тысяч бюллетеней.

Выборы президента завершатся после закрытия последнего участке в Сан-Франциско. Голосование там продлится до 6 утра по Киеву 1 апреля.

Для участия в голосовании избирателям за пределами Украины следует быть включенными в список избирателей, лично прийти на участок и иметь при себе документ, подтверждающий гражданство Украины.

Сайт "Сегодня" будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Фото, видео с избирательных участков, возможные нарушения, экзит-полы и первые результаты – обо всем этом читайте в нашей онлайн-хронике.

Журналисты "Сегодня" покажут и расскажут, как голосуют украинцы во всем мире.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, Австралия, украинцы, голосование, избирательные участки, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

Вы сейчас просматриваете новость " Голосование на выборах президента Украины стартовало за границей". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Столичные правоохранители продолжают работать в усиленном режиме

Вчера, 22:19

В "день тишины" киевская полиция зарегистрировала 41 сообщение

Выборы президента Украины: как готовят избирательные участки в Канаде

Вчера, 21:48

Здесь на трех избирательных участках – в Оттаве, Торонто и Эдмонтоне будут голосовать тысячи украинцев

Выборы президента Украины: последние новости из Австралии

Вчера, 21:13

Право избирать президента Украины здесь имеют 1719 избирателей

Яценюк встретился с вдовой сенатора Джона Маккейна

Вчера, 19:19

Яценюк поблагодарил Синди Маккейн за продолжение дела ее мужа

Выборы президента: сайт "Сегодня" будет вести хронику событий

Вчера, 16:45

Следим за ходом событий в онлайн-режиме

Новинский: Самым сильным орудием в борьбе за свои права является избирательный бюллетень

Вчера, 16:43

Народный депутат Вадим Новинский призвал украинцев не игнорировать выборы

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой

«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет

Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина

Названа каша, которая снижает давление и помогает похудеть

Роналду намерен мстить за "Реал"?

Бернарду Силва обнялся с Зинченко после матча сборных: фото

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

Саша Савельева впервые стала мамой

Вся правда об отношениях Меган Маркл и Приянки Чопры

"Не имеем права задержать убийц Гандзюк", - Луценко
Загрузка...

Брексит: Британия идет на самый плохой вариант

Вчера, 07:39

Парламент Соединенного Королевства снова провалил голосование по "цивилизованному" выходу из ЕС

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Домашних насильников в Украине будут вносить в специальный реестр

Вчера, 07:00

Кабмин создает реестр случаев домашнего насилия. Юрис­ты опасаются утечки данных

5 лет аннексии Крыма: каких судостроительных заводов лишилась Украина и к чему это привело

28 марта, 06:40

На заводах Крыма делают ракеты и корабли флоту РФ. Эксперты: работу тормозят санкции

Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой

Советы бегуньям с большой грудью

5 вещей, которые вы никогда не должны делать со своей кожей