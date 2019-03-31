Голосование на выборах президента Украины стартовало за границей
Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии
На первом заграничном участке началось голосование в первом туре выборов президента Украины.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии.
Участок, образованный при посольстве Украины в Канберре, открылся в 8:00 по местному времени (23:00 по киевскому времени 30 марта). Голосование на нем продлится до 20:00 (11:00 по киевскому времени 31 марта).
Проголосовать в Канберре могут также украинцы Новой Зеландии.
Всего в заграничном избирательном округе ЦИК сформировала 101 участковую комиссию. Украинцы голосуют в 72 странах мира. Участки расположены в посольствах и консульствах Украины.
Наибольшее количество участков сформировано в Германии, их там 5. По 4 – в США, Польше, Италии, по 3 участка – в Канаде, Испании и Турции. В России все участки для голосования закрыты.
Самый большой заграничный избирательный участок образован при посольстве Украины в Молдове, там зарегистрировано более 52 тысяч избирателей. Самый меньший – при воинской части в Косово (менее 50 избирателей).
Всего ЦИК передала на заграничные участки более 420 тысяч бюллетеней.
Выборы президента завершатся после закрытия последнего участке в Сан-Франциско. Голосование там продлится до 6 утра по Киеву 1 апреля.
Для участия в голосовании избирателям за пределами Украины следует быть включенными в список избирателей, лично прийти на участок и иметь при себе документ, подтверждающий гражданство Украины.
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