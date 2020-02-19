Найти работу в Киеве: кого ищут работодатели и кому сложнее всего устроиться

Самые востребованные – слесари, сварщики и воспитатели, а на место начальника – 12 человек

В Киеве с начала 2020 года в службу занятости за помощью в трудоустройстве обратились 4,8 тыс. граждан. За это же время в службу занятости поступила информация о 18 тысячах вакансий от предприятий города, пишет "Вечерний Киев".

"66% вакансий, которые поступили в столичную службу занятости – это предложение работы для квалифицированных рабочих (слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик) работников сферы обслуживания и торговли (продавец-консультант, охранник, помощник воспитателя, повар, продавец продовольственных товаров, младшая сестра по уходу за больными) и представителей простейших профессий (подсобные рабочие, грузчики, уборщики, дворники, подсобные рабочие)", – рассказали в Киевском городском центре занятости.

Сохраняется высокий спрос на профессионалов с опытом работы – медицинских сестер, учителей общеобразовательного учебного заведения, воспитателей детского сада, бухгалтеров.

Реклама

В то же время, почти 89% безработных, которые на начало февраля находились на учете в столичной службе занятости, – профессиональные специалисты. Вместе с тем, среди вакансий, информацию о которых Киевский городской центр занятости получил от работодателей, лишь 34% – для соответствующей категории. В среднем на 1 вакансию претендуют 3 профессиональных специалиста. В частности, среди тех, кто занимал руководящие должности – на 1 вакансию претендуют 12 человек.

Наибольшие трудности с трудоустройством испытывают так называемые "белые воротнички": административные служащие и топ-менеджеры: директора и заместители директоров, начальники отделов, главные бухгалтеры, специалисты государственной службы, менеджеры по персоналу.

Ранее сообщалось, какие средние зарплаты для молодежи по Украине .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Молодежь на рынке труда: куда идет и сколько зарабатывает" .

Также новости "Сегодня" рассказывали, что на самом деле предлагается в правительственном законопроекте о труде. Подробности – в сюжете.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама