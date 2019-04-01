Нельзя стрелять и шуметь: в лесах Киева ввели "сезон тишины"

"Сезон тишины" – это природоохранное мероприятие

Волк атаковал трех человек под Бердянском. Фото: Pixabay

Нельзя стрелять и шуметь: в лесах Киева ввели "сезон тишины" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/efb/7a6/5c3efb7a69dc9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/efb/7a6/5c3efb7a69dc9.jpg 2019-04-01T15:48:00+03:00 Другие новости «Сезон тишины» - это природоохранное мероприятие

С 1 апреля в киевских лесах стартует "сезон тишины" с целью сохранения популяции диких животных, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В период с 1 апреля до 15 июня в лесах и на объектах благоустройства запрещены любые мероприятия, которые являются источником повышенного шума и беспокойства. Среди них – санитарная вырубка леса, стрельба, взрывные работы, фейерверки, проведения ралли и других соревнований на транспортных средствах, использование моторных маломерных судов", - говорится в сообщении.

Лица, которые нарушат требования, будут привлекаться к административной ответственности в виде штрафа от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 510 грн до 850 грн), а должностные лица - от пятидесяти до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 грн до 1190 грн).

"Сезон тишины" – это природоохранное мероприятие, целью которого является охрана ареала обитания, путей миграции диких животных на время их размножения.

Ранее сообщалось, что в Киевской области на территории Первомайского лесничества лес превращается в пустыню. Защитники природы обвиняют в вырубке лесников, отмечая, что те под видом санитарных зачисток срезают здоровые деревья.

Также сообщалось, что под Киевом начались массовые травяные пожары.

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