Нельзя стрелять и шуметь: в лесах Киева ввели "сезон тишины"
"Сезон тишины" – это природоохранное мероприятие
С 1 апреля в киевских лесах стартует "сезон тишины" с целью сохранения популяции диких животных, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"В период с 1 апреля до 15 июня в лесах и на объектах благоустройства запрещены любые мероприятия, которые являются источником повышенного шума и беспокойства. Среди них – санитарная вырубка леса, стрельба, взрывные работы, фейерверки, проведения ралли и других соревнований на транспортных средствах, использование моторных маломерных судов", - говорится в сообщении.
Лица, которые нарушат требования, будут привлекаться к административной ответственности в виде штрафа от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 510 грн до 850 грн), а должностные лица - от пятидесяти до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 грн до 1190 грн).
"Сезон тишины" – это природоохранное мероприятие, целью которого является охрана ареала обитания, путей миграции диких животных на время их размножения.
Ранее сообщалось, что в Киевской области на территории Первомайского лесничества лес превращается в пустыню. Защитники природы обвиняют в вырубке лесников, отмечая, что те под видом санитарных зачисток срезают здоровые деревья.
Также сообщалось, что под Киевом начались массовые травяные пожары.
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