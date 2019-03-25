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Вырубка деревьев под Киевом: лес превращается в открытую пустошь

Сегодня, 16:49

На территории Первомайского лесничества промышленная вырубка деревьев запрещена

Вырубка деревьев под Киевом: лес превращается в открытую пустошь Другие новости На территории Первомайского лесничества промышленная вырубка деревьев запрещена

В Киевской области на территории Первомайского лесничества лес превращается в пустыню. Защитники природы обвиняют в вырубке лесников, отмечая, что те под видом санитарных зачисток срезают здоровые деревья.

Первомайское лесничество, которое находится в пяти километрах от Киева, подчиняется Киевской лесной научно-исследовательской станции и промышленная рубка деревьев здесь запрещена, разрешена только санитарная, когда вырезают поврежденные растения. При этом после того, как дерево уже срублено, невозможно выяснить, было ли оно больным.

Вместе с этим в январе 2019-го года защитники природы зафиксировали, что вырубка деревьев продолжается. Если посмотреть спутниковые снимки этого лесного массива, то можно увидеть огромные площади пустошей. Их гораздо больше, чем в потенциальных лесхозах, где рубка не запрещена.

Перед тем, как срезать поврежденное дерево, его помечают специальным клеймом. Это указывает на легальность вырубки, которую фиксируют в документах. В лесу Первомайского лесничества не на всех пнях есть такие отметки. Также есть метки, например, на соснах, которые вскоре пойдут под топор, хотя у них здоровый вид.

"Если дерево живое, смола всегда выделяется, а если посмотреть наверх, то мы видим зеленую хвою, то есть нет основания выводить это дерево под вырубку", – рассказал "Сегодня" Олег Янчевский, защитник природы.

Вместе с тем, стоимость метра такой сосны стартует от тысячи гривен.

За незаконную порубку деревьев можно попасть за решетку на три года с конфискацией имущества. Экологи не раз обращались в полицию, но пока никто не наказан.

Съемочная группа "Сегодня" стала свидетелем, как сотни вырубленных деревьев грузили для дальнейшей реализации. Старший мастер показывал разрешительные документы на санитарную рубку. Лесничий Первомайского лесничества Иван Бурбан в свою очередь сообщил, что сейчас в лесу идет массовое поражение вредителем – нижняя часть у дерева здоровая, а верхняя – уже сухостой.

"Дерево усыхает на половину, это так же, как у человека рак, а он еще жив", – сказал Бурбан.

Впрочем, экологи опасаются, что такая активная "борьба" с вредителями за несколько лет может уничтожить леса Киевской области вообще.

Ранее мы писали, что вырубка лесов в Украине угрожает девственным лесам Карпат.

Также сообщалось, что под Киевом начались массовые травяные пожары.

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Тег Киев, вырубка, лес, лесничество

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Сегодня

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