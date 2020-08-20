Незаконные стройки Киева: полиция поймала на взятках двух чиновников

В Киеве полиция задержала на взятке двух сотрудников Подольской районной государственной администрации, которые не привлекали к ответственности владельца незаконного строительства.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В частности, задержаны заместитель начальника управления ЖКХ и главный специалист отдела контроля за благоустройством Подольской РГА.

"Заместитель начальника управления ЖКХ Подольской РГА в группе с главным специалистом отдела контроля за благоустройством Подольской РГА в течение июля-августа 2020 требовали и получали неправомерную выгоду в сумме 2000 долларов США, 25 000 грн, 1500 долларов США, от представителя коммерческого предприятия (владельца жилых зданий). Со своей стороны они обещали не привлекать к административной ответственности и не принимать мер по проведению строительных работ без контрольной карточки на нарушение благоустройства", – говорится в сообщении.

Уголовное производство ведется по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

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Фамилии чиновников в сообщении не уточнили.

Ранее в Киеве на взятке в 200 тысяч гривен поймали инженера по техническому надзору Департамента регионального развития Киевской областной государственной администрации.

Тем временем под Киевом чиновники двух сел разворовали на ремонте дорог 500 тысяч гривен.

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