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Незаконные стройки Киева: полиция поймала на взятках двух чиновников

20 августа, 10:17

Наталья Руда Наталья Руда

В столице задержали сотрудников Подольской РГА

В Киеве полиция задержала на взятке двух сотрудников Подольской районной государственной администрации, которые не привлекали к ответственности владельца незаконного строительства.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В частности, задержаны заместитель начальника управления ЖКХ и главный специалист отдела контроля за благоустройством Подольской РГА.

"Заместитель начальника управления ЖКХ Подольской РГА в группе с главным специалистом отдела контроля за благоустройством Подольской РГА в течение июля-августа 2020 требовали и получали неправомерную выгоду в сумме 2000 долларов США, 25 000 грн, 1500 долларов США, от представителя коммерческого предприятия (владельца жилых зданий). Со своей стороны они обещали не привлекать к административной ответственности и не принимать мер по проведению строительных работ без контрольной карточки на нарушение благоустройства", – говорится в сообщении.

Уголовное производство ведется по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

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Фамилии чиновников в сообщении не уточнили.

Ранее в Киеве на взятке в 200 тысяч гривен поймали инженера по техническому надзору Департамента регионального развития Киевской областной государственной администрации.

Тем временем под Киевом чиновники двух сел разворовали на ремонте дорог 500 тысяч гривен.

Кроме того, смотрите о взятках в кругах столичных чиновников:

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Киев взятка рга

Источник: Сегодня

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