Ночью до -5 градусов. Синоптики снова прогнозируют сильные заморозки в Киеве и области

В столице будет 0...-2 градуса, а в Тетереве и Барышевке прогнозируют -3...-5 градусов

/ Фото: Pixabay

В Киеве и области ночью 25 сентября ожидаются сильные заморозки. Об этом сообщает Укгргидрометцентр.

Так, в столице будут сильные заморозки в воздухе 0...-2 градуса (II уровень опасности, оранжевый). В столице в среду переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 14-16° тепла.

При этом ночью в Киевской области ожидается -2...-4 градуса в Чернобыле, в Тетереве и Барышевке прогнозируют -3...-5 градусов, в Борисполе будет 0...-2 градуса, в Яготине, Фастове и Мироновке ожидаются -1...-3 градуса. В Белой Церкви, по данным синоптиков, будет -2...-4 градуса.

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Ранее новости "Сегодня" узнали у синоптиков, какой ожидается погода в осенние месяцы. По прогнозам, сентябрь еще побалует теплом, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым. В частности, первые предвестники зимы в виде сильных холодных дождей возможны уже 7—8 ноября, затем после короткого прояснения они вернутся, но уже с мокрым снегом. После 15 ноября будет прохладно, вплоть до ночных заморозков. Синоптики прогнозируют, что в конце ноября к нам прорвется холодный атмосферный фронт из Сибири, который принесет морозы и дождь со снегом.

Также недавно сообщалось, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. Вместе с тем украинцам прочат дефицит картошки. Специалисты рассказали, нужно ли запасать овощ на зиму:

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