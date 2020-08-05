Новая вспышка коронавируса в Киеве: заболели заместители главы облгосадминистрации

Один служащий находится на самоизоляции, второй лечится в больнице

В Киевской областной государственной администрации двое сотрудников инфицированы коронавирусом.

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Об этом сообщается на сайте ОГА.

"Киевский областной лабораторный центр подтвердил вчера днем ​​наличие коронавируса у двух заместителей председателя КОДА. Был оперативно выявлен круг контактных лиц. Вечером им сделаны ПЦР-тесты. Среди них новых случаев коронавируса не обнаружили. На данный момент пациенты находятся под наблюдением врачей: один дома на самоизоляции; второй – в больнице. Состояние обоих – стабильное", - говорится в сообщении.

КОГА работает в штатном режиме. Должностные обязанности заболевших заместителей временно взяли на себя их коллеги.

Ранее сообщалось о серьезной вспышке коронавируса в студенческом общежитии столичного Политеха.

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Кроме того, по состоянию на 5 августа в Киеве за сутки подтверждены 150 случаев инфицирования коронавирусом, что является одним из самых высоких показателей за все время пандемии. На сегодня в столице 8812 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За весь период коронавирус унес жизни уже 139 киевлян.

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