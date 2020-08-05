В Киеве снова антирекорд по коронавирусу: за сутки заразились 150 человек

В Киеве снова зафиксирован один из самых высоких показателей заболеваемости COVID-19. Так, за последние сутки коронавирус обнаружили еще у 150 киевлян, один человек умер. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Напомним, что самый высокий суточный показатель за все время пандемии был зафиксирован 30 июля – 199 человек, однако тогда это было связано со вспышкой коронавируса в студенческом общежитии политеха.
За весь период коронавирус унес жизни уже 139 киевлян.
На сегодня в столице 8812 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
За сутки заболели:
- 81 женщина в возрасте от 18 до 95 лет;
- 61 мужчина в возрасте от 20 до 79 лет;
- 5 девочек от 5 до 17 лет и 3 мальчика от 4 до 15 лет.
Заболели в том числе и шесть медиков.
В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 44 больных COVID-19. Всего за период пандемии болезнь преодолели 3088 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 29, в Дарницком – 27, в Соломенском районе – 23 случая.
Напомним, в Украине 5 августа также побит очередной антирекорд – за сутки заболел 1271 человек.
Новости "Сегодня" ранее писали, рискует ли столица попасть в "красную" зону карантина.
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