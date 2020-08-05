В Киеве снова антирекорд по коронавирусу: за сутки заразились 150 человек

Один человек умер

В Киеве снова зафиксирован один из самых высоких показателей заболеваемости COVID-19. Так, за последние сутки коронавирус обнаружили еще у 150 киевлян, один человек умер. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Напомним, что самый высокий суточный показатель за все время пандемии был зафиксирован 30 июля – 199 человек, однако тогда это было связано со вспышкой коронавируса в студенческом общежитии политеха.

За весь период коронавирус унес жизни уже 139 киевлян.

На сегодня в столице 8812 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За сутки заболели:

81 женщина в возрасте от 18 до 95 лет;

61 мужчина в возрасте от 20 до 79 лет;

5 девочек от 5 до 17 лет и 3 мальчика от 4 до 15 лет.

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Заболели в том числе и шесть медиков.

В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 44 больных COVID-19. Всего за период пандемии болезнь преодолели 3088 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 29, в Дарницком – 27, в Соломенском районе – 23 случая.

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Напомним, в Украине 5 августа также побит очередной антирекорд – за сутки заболел 1271 человек.

Новости "Сегодня" ранее писали, рискует ли столица попасть в "красную" зону карантина.

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