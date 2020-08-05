Українська
$ 27,82
32,72
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве снова антирекорд по коронавирусу: за сутки заразились 150 человек

5 августа, 10:02

Наталья Руда Наталья Руда

Один человек умер

В Киеве снова зафиксирован один из самых высоких показателей заболеваемости COVID-19. Так, за последние сутки коронавирус обнаружили еще у 150 киевлян, один человек умер. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Реклама

Напомним, что самый высокий суточный показатель за все время пандемии был зафиксирован 30 июля – 199 человек, однако тогда это было связано со вспышкой коронавируса в студенческом общежитии политеха.

За весь период коронавирус унес жизни уже 139 киевлян.

На сегодня в столице 8812 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За сутки заболели:

  • 81 женщина в возрасте от 18 до 95 лет;
  • 61 мужчина в возрасте от 20 до 79 лет;
  • 5 девочек от 5 до 17 лет и 3 мальчика от 4 до 15 лет.
Реклама

Заболели в том числе и шесть медиков.

В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 44 больных COVID-19. Всего за период пандемии болезнь преодолели 3088 жителей Киева.

В тренде
В Киевской области обрушился жилой дом: из-под завалов достали пенсионера и подростка

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 29, в Дарницком – 27, в Соломенском районе – 23 случая.

Реклама

Напомним, в Украине 5 августа также побит очередной антирекорд – за сутки заболел 1271 человек.

Новости "Сегодня" ранее писали, рискует ли столица попасть в "красную" зону карантина.

Также смотрите о бунте против усиления карантина в Украине:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Транспортный коллапс на Троещине: киевляне перекрывали проспект Маяковского (фото, видео)
Транспортный коллапс на Троещине: киевляне перекрывали проспект Маяковского (фото, видео)Другие новости
На набережной Киева
На набережной Киева "поселилась" девушка с золотым руном (фото)Другие новости
Рекордная вспышка коронавируса в Киеве: могут ли закрыть метро
Рекордная вспышка коронавируса в Киеве: могут ли закрыть метроТранспорт
В Киеве побит новый антирекорд по коронавирусу за все время пандемии
В Киеве побит новый антирекорд по коронавирусу за все время пандемииДругие новости
Киев получил
Киев получил "желтый" уровень опасности по коронавирусу: что это значит для горожанДругие новости
Школьников и учителей в Киеве обязали петь гимн перед уроками: подробности
Школьников и учителей в Киеве обязали петь гимн перед уроками: подробностиВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять