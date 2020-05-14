В Киеве умерла 25-летняя девушка, у которой был коронавирус

У киевлянки было несколько сопутствующих заболеваний

В Киеве зафиксировано уже 42 смерти от коронавируса. Самой молодой оказалась Наталья, которой было всего 25 лет. Медики отмечают, что у девушки было несколько сопутствующих заболеваний, а сама она вела странный образ жизни.

Наталья М. проживала в Днепровском районе на улице Сулеймана Стальского.

Она нигде не работала, инвалид 2 группы, с 12 лет болела вирусным гепатитом В и активно употребляла алкоголь.

"Девушка поступила в больницу 4 мая с температурой 38,5. Ее привезли в Киевскую городскую клиническую больницу №3 в состоянии алкогольного опьянения. Во втором хирургическом отделении больницы ей провели вскрытие и очистку флегмоны (острая бактериальная инфекция кожи подкожных тканей) на голени правой ноги. Медики пытались ее спасти. Умерла она 13 мая. Диагноз – цирроз печени, флегмона правой голени и COVID-19 – позитивный результат. В документах не указано, есть ли у девушки родственники. Она вела, мягко говоря, странный образ жизни, проживала одна", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском городском лабораторном центре.

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Напомним, на 14 мая в столице подтверждены 2012 случаев заболевания COVID-19.

Также новости "Сегодня" писали, что с 12 мая в столице смягчили карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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