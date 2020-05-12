В Киеве смягчают карантин: что изменится с 12 мая

В Киеве с 12 мая власти анонсировали смягчение карантина, который был введен в городе еще в середине марта.

Так, в городе смогут уже сегодня начать работу непродовольственные магазины общей площадью до 300 квадратных метров с требованием присутствия не больше одного посетителя на 10 кв. метров. Большие ТРЦ пока что будут еще закрыты.

Также откроются салоны красоты и парикмахерские, но попасть на процедуры теперь можно будет только по предварительной записи.

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Кафе и ресторанам разрешили работу в формате летних площадок на открытом воздухе, на которых посетители будут находиться друг от друга на расстоянии. Новости "Сегодня" ранее подробно писали, как будут работать заведения общественного питания.

Кроме того, разрешена работа адвокатских, нотариальных бюро, аудиторов – тоже с требованием не более одного посетителя на 10 квадратных метров площади помещения.

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С сегодняшнего дня также можно посещать парки и скверы, однако группами не более двух человек. Если в парк идти с детьми, то разрешено группами – двое взрослых, двое детей.

Также в столице смогут открыться автокинотеатры.

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Отметим, что ранее в Киевской городской администрации обещали с 12 мая увеличить количество рейсов общественного транспорта.

Подробнее о том, что разрешено в столице со смягчением карантина, смотрите в сюжете:

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