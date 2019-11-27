Новый год-2020 в Киеве: как монтируют главную елку страны (фото)

На Софийской площади монтируют сцену и уже устанавливают первые новогодние домики

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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На Софийской площади в центре Киева начался монтаж главной елки страны и новогоднего городка вокруг нее.

Рабочие уже установили монолитный каркас, который весит несколько тонн.

"Заложили бетонную основу и установили чашу для каркаса елки. Вот уже приехал кран и с его помощью будем монтировать каркас новогоднего дерева", – рассказал один из рабочих.

На площади монтируют сцену и уже устанавливают первые новогодние домики, где будут продавать еду, глинтвейн и сувениры.

Напомним, в этом году главная елка страны будет, как и в прошлом году, – сборной. Ее украсят маленькими елочками, которые привезут из лесничеств.

Также на Софийской площади ведутся работы по монтажу новогодних конструкций вокруг памятника Богдану Хмельницкому. А на Владимирском проезде уже ставят ограждение для ограничения проезда транспорта и аллею из новогодних домиков.

Напомним, официальное празднование Нового года на Софийской и Контрактовой площадях в Киеве продлится с 14 декабря по 19 января. Праздничное зажигание елок для киевлян и гостей города традиционно состоится 19 декабря в 19:00, в день Святого Николая.

Как в прошлом году устанавливали главную елку страны и украшали ее игрушками, смотрите в нашем сюжете:

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