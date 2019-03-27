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ФОТОФАКТ. Новый пешеходный мост: первые фотографии с высоты опоры

Сегодня, 21:59

На мост установили первую плиту

Фото: .facebook.com/Bohdan.Bur
Фото: .facebook.com/Bohdan.Bur.
Новый пешеходный мост: первые фотографии с высоты опоры //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/bd5/135/5c9bd5135d5a4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/bd5/135/5c9bd5135d5a4.jpg Другие новости На мост установили первую плиту

В Киеве продолжается строительство нового пешеходного моста, который соединит парк на Владимирской горке с пространством возле Арки Дружбы народов. Так, на днях на опоре появились первые плиты мостового пролета, по которым уже в конце весны будут ходить пешеходы.

До 1 апреля пролет планируют соединить с опорой возле лестницы, которая ведет к памятнику Магдебургскому праву. Кроме того, по словам властей города, стройку завершат до 20 апреля, а дальше займутся отделочными работами.

Также вместо спиленных при строительстве деревьев планируют высадить новые.

Ранее в Киеве разгорелся скандал вокруг строительства пешеходного моста от парка "Владимирская горка" к арке Дружбы народов. Всемирная организация ЮНЕСКО в своем письме к МИД Украины рекомендует отказаться от строительства моста, так как его зона находится в пределах объекта всемирного наследия "Собор Святой Софии и прилегающие монастырские строения, Киево-Печерская лавра".

Ранее сообщалось, что на строительство моста планируется выделить 260,5 млн грн. Заказчиком является КП "Инженерный центр". Кроме моста также планируют реконструировать сети наружного освещения по Владимирскому спуску и в районе Владимирской горки, наладить работу ливневой канализации и разобрать существующий трубопровод. На самом мосту установят 10 комплектов камер наблюдения.

Также напомним, что в Киеве начался масштабный ремонт "уставшего" Шулявского путепровода. Как сейчас выглядит перекрытый мост и строительная площадка под ним – смотрите в видео "Сегодня".

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Тег строительство, Киев, фотографии, пешеходный мост

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