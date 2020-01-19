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Новый тренд: киевляне и жители пригорода предпочитают райдшеринг общественному транспорту

19 января, 08:33

В Киеве даже появились остановки, где можно поймать попутку и очереди на них

Маршрутки больше не в тренде – украинцы массово пересаживаются с общественного транспорта на попутные автомобили. В Киеве даже появились специальные остановки, где можно поймать попутку. Что это за услуга и сколько она стоит, выяснили новости "Сегодня".

Добраться домой с комфортом можно за копейки. Жители городов-спутников Киева активно осваивают райдшеринг, то есть общие путешествия попутными машинами. Новости "Сегодня" решили испытать метод на себе. В часы пик идем на остановку общественного транспорта. Здесь появилась отдельная очередь – на попутки. Ждем, знакомимся и расспрашиваем. Все, кто стоит в очереди, альтернативным маршрутным такси пользуются не один год.

"Я 6 лет так езжу. Я еду и утром так же, я не еду на маршрутке, и вечером возвращаюсь точно также", – говорит Олеся, жительница Киева.

Примечательно, что фиксированной цены за поездку не предусмотрено. И здесь настоящий конвейер из машин. Только одна забирает пассажиров, сразу подъезжает другая. Очередь кстати очень быстрая, каждые 10 человек проходит буквально за 5 минут. Наконец в салон попадаем и мы. Отправляемся в Ирпень – это городок за несколько километров от столицы.

Водитель Евгений уже несколько лет возит попутчиков или же соседей:

"Я вот с работы. Закончил смену, сел, поехал. Я не жду, не собираю людей. Если есть попутчики, почему бы и нет".

Говорит, такой вариант выгоден не только для пассажиров. Ведь водители отбивают стоимость топлива. Однако за поездку Евгений деньги берет не всегда:

"Человек, который едет со мной, сколько посчитает нужным, столько и даст. Не может – ну окей, нет и нет".

Мы уже в конечном пункте назначения. И деньги сэкономили, и время. А вот маршрутка, которая стояла прямо перед нами, должна быть на этой остановке только через 10-15 минут. Экономные европейцы тоже любят совместные путешествия, а в США машины с количеством пассажиров более трех, передвигаются по быстрым полосам для общественного транспорта.

А для тех, кто не успел пересесть на попутки, новости "Сегодня" писали о ссорах в общественном транспорте. И о том, из-за чего они происходят и как их предотвратить. Чаще всего причиной конфликтов становится плата за проезд.

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Источник: Сегодня

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