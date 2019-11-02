Ссоры в общественном транспорте: из-за чего происходят и как предотвратить

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"За проезд передайте!". Пассажиры, которые регулярно пользуются общественным транспортом, утверждают, что именно с этой фразы часто начинаются конфликты. Почему невинная просьба может стать катализатором ссоры и как вести себя в маршрутке, чтобы не провоцировать соседей?

Общественный транспорт – другая планета. Когда в салоне давка, оставаться вежливым может не каждый. Именно с формы оплаты проезда и начинается вежливость – убеждены пассажиры. О грубости пишут в соцсетях:

"Когда бываю в Киеве, часто случается, что усядется какое хамло в маршрутке на заднее сиденье и затем передает деньги за проезд, заставляя 6 человек, стоящих впереди, напрягать друг друга. И еще и кричит, чтоб сдачу скорее ему/ей передавали".

Сергей в маршрутках проводит до двух часов в день. Говорит, в столице обычно передать за проезд просят тех, кто стоит.

"Это вообще ситуация опасная на дороге. Когда человек передает через стоящих – очень опасно", – говорит житель Киева Сергей.

У передающих пассажиров свои аргументы:

"Я считаю, что если у человека не заняты руки, то можно и передать".

А вот в Одессе рассчитываются при выходе. С задней площадки деньги водителю передают через сидящих пассажиров. Водители говорят: как бы ни рассчитываются пассажиры во время поездки или на остановке график движения от этого не меняется.

"Все быстро, автоматически на автопилоте, девушка. Это же все с опытом быстро делается. Знаете, я на ходу быстрее деньги считаю чем бухгалтер на компьютере, на ходу", – рассказывает Сергей Добуш, водитель маршрутного такси.

Во Львове деньги за проезд передают во время движения и только за пассажиров, которые сидят.

В столице пассажиры и водители единодушны: самая удобная – электронная оплата. Такая система оплаты уже не первый год действует в Старом Свете.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, кто должен уступать место и как избежать драки в общественном транспорте. Люди забывают, что общественный транспорт – это территория общего пользования. На ней следует соблюдать определенные правила и ни в коем случае не отвечать агрессией на агрессию.

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