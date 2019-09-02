Новый учебный год в Киеве: что ждет школьников и их родителей

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В Киеве начинается новый учебный год. 2 сентября в учебных заведениях города прозвенит первый звонок, а формат этого праздника школы определяют самостоятельно. В 2019 году в школах столицы, помимо общегосударственных нововведений, грядут некоторые локальные изменения. Так, в городе с ноября планируют внедрить новую систему школьного питания, а с ноября – запустить в тестовом режиме электронные ученические билеты с широким функционалом. Кроме того, в Киеве после реконструкции открывается школа, которая станет самой современной в городе, а для самых маленьких киевлян появятся еще четыре садика. Сайт "Сегодня" выяснил, какие новшества ждут школьников и детсадовцев в новом "образовательном сезоне".

Какие школы стали самыми популярными

На сегодняшний день в столице работают 430 коммунальных школ, они на 100% готовы принимать учеников к новому учебному году, и в каждой набрали первоклашек. В целом, в первые классы зачислены 32 828 учеников, всего в школах сформировано 1140 классов. В этом году первоклашек немного меньше, в прошлом году их было почти 34 тысячи. При этом, некоторые школы, судя по количеству поданных в них заявлений, оказались популярнее других. Самые большие параллели первых классов – у школы №329, Славянской гимназии и школы № 314 – там первоклашки впервые сядут за парты в восьми классах.

Также среди самых популярных оказалась школа №42, которая 2 сентября открывается после реконструкции, она набрала 6 первых классов. В КГГА отмечают, что в районе ее расположения нет высокого уровня застройки, однако учебное заведение после большого двухлетнего ремонта считается одним из лучших по оснащению, этим и объясняется его популярность среди родителей первоклашек.

"Теперь это одна из самых современных школ города, которая была построена более 100 лет назад. Если говорить о динамике строительства, в целом за период с 2014 до 2019 года построено 18 садов и 8 школ", – рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

В то же время, в некоторых учебных заведениях Киева есть свободные места. К примеру, в школу №150 в Голосеевском районе набрали лишь 15 первоклассников, а в прошлом году здесь в первый класс пошли 16 детей.

Что изменится в школах Киева в 2019 году

В новом учебного году столичные власти намерены ввести новую систему питания для всех школ столице. В прошлом году пилотный проект с новым меню от известного шеф-повара Евгения Клопотенко запустили в школах Печерского района. Пилот с другим мультипрофильным меню вскоре запустят в школах Шевченковского района. Все коммунальные предприятия, которые кормят детей в 10 районах города, получили международные протоколы. В КГГА говорят: выбирают вариант, который будет максимально удобным для детей. Поэтому обращают внимание, как школьники реагируют на те или иные блюда, и сколько еды остается в тарелках после школьных обедов.

Во сколько городу и родителям обойдутся новые обеды – пока неизвестно, как и то, кто именно за них будет платить. Однако чиновники уверяют, что намерены сохранить оплату школьного питания для учеников 1-4 классов за счет городского бюджета.

Еще одна новинка – электронные ученические билеты, который планируют запустить в тестовом режиме с 1 ноября. По словам Валентина Мондриевского, это сложный проект, у которого будет широкий функционал, который позволит не только начислять бесплатные поездки на проездной, но и следить родителям за поездками ребенка. Также планируют внедрить электронную систему учета посещаемости и доработать вопросы с установкой видеонаблюдения в школах.

Кроме того, хорошая новость: вторая смена в школах Киева остается в прошлом. Сейчас она осталась лишь в двух учебных заведениях, однако эти школы уже получили документы, по которым смогут расшириться за счет пристроек.

Вопрос с учебой детей без прививок – один из самых сложных. По словам Валентина Мондриевского, для детей "антипрививочников" запрета на посещения занятий не будет. Но в случае низкого уровня вакцинации и статистического роста заболеваемости, власти города рассматривают возможность ограничить их доступ в школы и садики и обеспечить им дистанционное образование. Чиновники напоминают, что закон обязывает вакцинировать детей, однако школы не имеют возможности проверить достоверность предоставленных справок о прививках. Так что родителям стоит учитывать риски детей заболеть, учитывая нерадостную статистику заболеваемости корью в Украине.

Тем временем, в ведение города поступило 8 учебных заведений, в которых дети, кроме общего школьного образования, могут получить свою первую профессию, и вскоре Кабмин передаст еще четыре.

Есть ли месте в детских садиках

Пристроить малыша в детсад Киева – вопрос сложный, но реальный, говорят в КГГА. Дело в том, что популярность детсадов города – неравномерная: где-то группы перегружены и запись на годы вперед, а где-то – недобор.

"Имея переполненные детские учреждения, мы в Киеве на начало сентября имеем 48 детских садиков, заполненных меньше, чем на 100%. Они находятся не в местах интенсивной застройки, но такое уменьшение детей в дошкольных учреждениях дает нам возможность предлагать родителям, которым необходимо срочно выйти на работу, место в садике. Сегодня у нас в городе есть 3100 детей, которые нуждаются в зачислении в детские садики, но при этом мы имеем более трех тысяч мест в дошкольных учреждениях, просто родителей эти свободные места не устраивают, а при необходимости можно попасть", – говорит Елена Феданян.

В целом, в очередях в садики сейчас стоят около 3100 детей, а мест в детсадах на окраинах – более 3000, однако они родителей не устраивают.

Также немного разгрузить коммунальные детсады позволила программа с функцией "деньги ходят за ребенком", которую запустили в Киеве в прошлом году. Теперь родители могут отдать малыша в частный детсад, получив частичную компенсацию расходов от города в размере 2400 грн. Такой программой воспользовалась 191 семья.

Кроме того, до конца 2019-го малышей будут готовы принять четыре детских садика, которые откроются после реконструкции.

Сколько денег потратят на школы и садики

За последние годы ситуация с финансированием школ и садиков города ощутимо изменилась к лучшему. Так, если в 2014 году на подготовку к новому учебному году город выделил 128 миллионов гривен, в 2019 году – это 2,6 миллиардов гривен. Такое финансирование позволяет делать косметические ремонты классов, где будут учиться первоклашки, говорит глава департамента образования КГГА Елена Феданян. Однако такие ремонты сделали не везде, поскольку их проведение зависит от поданных заявок со стороны руководства школ.

Кроме того, в этом году на внедрение концепции Новой украинской школы в образовательных заведениях Киева предусмотрено 228,6 млн грн. Государство выделило столицы на эти цели в рамках субвенции 51,4 млн грн, в свою очередь киевская власть из бюджета города добавила еще 177,2 млн грн, что в 8 раз больше, чем предусматривает соответствующее Постановление Кабмина.

"Киев больше всех других украинских городов выделяет финансовые средства, направленные на образование. Для первоклассников, кроме оснащения нового образовательного пространства, созданы условия, при которых ребенок не чувствует резкого перехода от садика в школу", – говорит заместитель председателя КГГА.

Чтобы улучшить ситуацию с ремонтами, в столице планируют внедрить так называемую карту нужд, которая будет давать чиновникам города информацию о том, в каких школах и детсадах нужен ремонт или реконструкция. При этом, в ремонтах различной сложности нуждаются в большинстве школ столицы, поскольку большинство из них построены 40-50 лет тому назад. А значит – таким зданиям нужна как минимум поддержка, а в некоторых случаях – даже реконструкция.

Ранее "Сегодня" прогулялись по самым старым школам Киева, где ранее учились жены поэтов, дети президентов и мэров.

Отметим, что в прошлом году в Киеве райгосадминистрации за каждой начальной школой или начальным звеном любой гимназии или лицея закрепили территорию обслуживания, так называемый микрорайон.

Кстати, в школах планируют внедрить новый предмет. Все подробности смотрите в видео:

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