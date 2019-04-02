В Киеве стартует набор детей в первые классы

В этом году в первые классы в Киеве пойдут как минимум 33 тысячи детей

Фото: Андрей Мосиенко. Фото: Сегодня

В Киеве стартует набор детей в первые классы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/312/38a/5ca31238a2433.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/312/38a/5ca31238a2433.jpg 2019-04-02T10:52:00+03:00 Другие новости В этом году в первые классы в Киеве пойдут как минимум 33 тысячи детей

С 4 апреля в столичных школах начнется прием детей в первые классы, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Второй год подряд все первоклассники учатся по единому государственному стандарту. При поступлении в школу для 6-летних детей больше не проводят испытания. Еще два года назад каждая вторая школа в Киеве имела право конкурсного отбора, и попасть в первый класс по принципу близкого места жительства было практически невозможно", – говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что в прошлом году в Киеве райгосадминистрации за каждой начальной школой или начальным звеном любой гимназии или лицея закрепили территорию обслуживания, так называемый микрорайон.

"Именно дети, проживающие на такой территории, как в прошлом, так и в этом году, будут иметь гарантированное право на первоочередное зачисление", – подчеркивается в сообщении.

Также право на первоочередное зачисление имеют родные сестры и братья детей, которые уже являются учениками/ученицами конкретной школы, дети работников соответствующего учреждения общего среднего образования и выпускники дошкольного подразделения этой школы.

Прием заявлений и документов в первые классы по гарантированному праву и праву выбора будет проходить с 4 апреля до 31 мая 2019 года.

Если в семье есть будущий первоклассник, нужно подать в школу:

заявление;

копию паспорта;

копию свидетельства о рождении ребенка;

оригинал медицинской справки:

документ, подтверждающий место жительства.

При этом во всех школах есть сведения из реестра территориальной общины Киева, подтверждающие место проживания потенциальных первоклассников. Если сведения о ребенке внесены в реестр, то никаких дополнительных документов, удостоверяющих место жительства, не требуется.

Если по определенным причинам ребенок не зарегистрирован по месту жительства, родителям необходимо обратиться в центр предоставления админуслуг района, и уже на следующий день школа получит подтверждение о регистрации.

Также родителям-переселенцам в пакет документов нужно внести также выписку из справки о регистрации временно перемещенных лиц для подтверждения места жительства.

При этом, чтобы подать документы на поступление в первый класс, родители могут прийти в школу без ребенка.

Отмечается, что уже 3 июня в школах Киева состоится зачисление детей в соответствии с их гарантированным правом, а также детей, родители которых выбрали учебное заведение, не закрепленное за их территорией обслуживания, если там есть свободные места.

Если количество поданных заявлений больше количества свободных мест, зачисление состоится по результатам жеребьевки, которая пройдет в период с 5 по 10 июня. Никаких конкурсов знаний и соревнований между детьми не будет.

Вместе с тем, с 17 июня в столичных школах продолжится прием детей в первые классы при наличии свободных мест по месту жительства – до 1 сентября и в течение учебного года – в порядке поступления заявлений.

В этом году, по данным КГГА, в Киеве будет более 33 тысяч первоклашек.

Напомним, в Киеве продолжает обостряться проблема нехватки садиков и школ. Согласно статистическим данным, за последние десять лет количество школ в столице сократилось, а вот число учеников – выросло. Аналогичная история и с детскими садами, в которых очереди расписаны на несколько лет вперед. Из-за этого в группах и классах учится по 35-40 детей.

Также мы писали о всех плюсах и минусах частных и обычных школ.

Ранее сообщалось о драке школьниц в одной из школ Киева:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве стартует набор детей в первые классы". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.