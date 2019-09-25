Обсерваторной горке грозит ЖК: в Киеве разгорелся очередной скандал из-за стройки

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

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В Киеве разгорелся очередной скандал из-за стройки в историческом центре города. Жильцы улиц вокруг Павловского сквера опасаются, что зеленая зона может быть уничтожена из-за постройки очередного жилищного комплекса. "Сегодня" узнали, что происходит.

В августе этого года Госархстройинспекция дала разрешение на постройку жилого дома на улице Гоголевской, 32-в. Под этим адресом на невысоком холме располагается двухэтажное дореволюционное здание, от которого кроме стен уже ничего не осталось. Под холмом популярное место отдыха горожан — Павловский сквер. Этот участок с 2007 года входит в пределы памятника историко-культурного значения "Обсерваторная горка X—XX веков". Но уже много лет земля находится в аренде у частной компании, которая с переменным успехом ведет судебные разборки с Минкультом. Теперь же, после разрешения Госархстройинспекции, люди опасаются, что из-за возведения высотки уничтожат Павловский сквер.

"Гуляю с детьми в любимом парке, недавно на холме, который возвышается над ним, снесли несколько кустов и деревьев. Боюсь, что та же участь постигнет и парк", — сетует местная жительница Оксана Гарах.

Мы побывали на месте возможной стройки. На скандальный участок, который много лет обнесен металлическим забором, легко попасть.

Ворота открыты, а в охранной будке никого нет. Вокруг разбросан строительный мусор, стоят недостроенные гаражи. Также здесь обустроена дорога для заезда строительной техники. Недавно здесь снесли кусты и несколько деревьев — возможно, под будущую стройку. Получить комментарии застройщика нам не удалось, его телефоны не отвечают.

В Киевраде еще в октябре 2015 года приняли решение о временном запрете использования земельного участка на улице Гоголевской, 32-в, до согласования документации в Минкультуры и получения разрешения от Госархстройинспекции. Разрешение от инспекции уже есть, но Минкульт в согласовании отказал.

напомним, совсем рядом с местом возможной застройки, на Гоголевской, 32-а этим летом произошел скандал с усадьбой Миллера. Группа из трех человек, используя поддельные документы, оформила право собственности на дом. Сейчас усадьба под арестом, а фигурантам уголовного дела грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в столице мошенники продали квартиру пенсионерки по поддельным документам. Жертвой мошенников стала 89- летняя женщина. Злоумышленники подделали паспорт и документы на квартиру и перепродали ее. Преступники присвоили более 600 тыс. гривен. И такие случаи не единичны.

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