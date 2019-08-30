Опера в Киеве готовится к открытию сезона: чем порадуют поклонников искусства в сентябре

Национальная опера Украины торжественно открывает свой 152-й театральный сезон Гала-концертом, в котором собраны лучшие фрагменты из опер и балетов. Да и весь сентябрьский репертуар настолько богат и разнообразен, что в полной мере удовлетворит любые предпочтения театралов. Так первыми вниманию зрителей будут представлены две жемчужины украинской классики – балет "Лесная песня" и опера "Запорожец за Дунаем". В рамках проекта "Украинские оперные звезды в мире" поклонников ожидает встреча с Людмилой Монастырской в роли Манон Леско. Новаторскую постановку оперы "Севильский цирюльник" зрители в этом месяце смогут увидеть дважды с разным составом исполнителей. Опера "Набукко" и балет "Дама с камелиями" подарят встречу с созвездием лучших солистов театра, а балеты "За двумя зайцами" и "Буратино" станут хорошим поводом посмеяться и провести время вместе с детьми.

1 сентября – Гала-концерт в честь открытия 152-го театрального сезона

Мощным вступительным аккордом нового 152-го театрального сезона станет Гала-концерт, в программе которого собраны лучшие фрагменты из самых знаковых постановок – опер, балетов в исполнении солистов театра при участии Симфонического оркестра и хора Национальной оперы.

Постановочный состав: главный режиссер – Анатолий Соловьяненко; главный дирижер – Николай Дядюра; главный художник – Мария Левитская; художественный руководитель балета – Анико Рехвиашвили; главный хормейстер – Богдан Плиш; дирижеры – Алла Кульбаба, Виктор Олейник, Алексей Баклан, Герман Макаренко, Аллин Власенко.

3 сентября – балет "Лесная песня" (М.Скорульский), 4 сентября – опера "Запорожец за Дунаем" (С. Гулак-Артемовский)

Традиционно театральный сезон начинается жемчужинами отечественной классики – балетом "Лесная песня" и оперой "Запорожец за Дунаем". В этом году исполняется 85 лет с тех пор, как опера "Запорожец за Дунаем" впервые была показана на сцене Национальной оперы. Сейчас постановка оперы "Запорожец за Дунаем" идет в новой сценической и музыкальной редакциях, созданных главным режиссером театра Анатолием Соловьяненко и композитором Мирославом Скориком (музыкальная редакция). Главный художник театра Мария Левитская со своим коллективом специально для этого спектакля создали более 250 костюмов и почти 3000 квадратных метров живописи. Кроме того, сценическое действо обогащено рядом хореографических композиций, которые поставила художественный руководитель балетной труппы театра Анико Рехвиашвили.

Балет "Лесная песня" не менее знаковый. Жемчужина украинской национальной классической хореографии, созданная выдающимся балетмейстером Вахтангом Вронским, начиная с 1958 года, является одной из визитных карточек Национальной оперы Украины. Поэтическая сказочность сюжета, наполненного глубокими философскими обобщениями, никого не оставляет равнодушным. История любви Лукаша, простого сельского парня, наделенного сердцем мечтателя, и Мавки, фантастической лесной девушки, олицетворяющей красоту жизни и природы, перекликается с традиционными сюжетами балетной классики – балетами "Сильфида" и "Жизель".

6 сентября – опера "Манон Леско" (Дж.Пуччини)

Это одна из опер Джакомо Пуччини, которую ждал молниеносный громкий успех, едва она появилась на сцене. Вдохновленный романом аббата Прево "История кавалера де Грие и Манон Леско" Пуччини создал одноименную оперу про страсть, наслаждение и угрызения совести, которая стала его творческим триумфом. Сегодня "Манон Леско" Пуччини является одной из самых популярных опер в мире.

Ровно год назад состоялось триумфальное появление украинской оперной дивы Людмилы Монастырской в роли Манон на киевской сцене. Пополнить свой репертуар этой партией Людмиле Монастырской подсказал главный режиссер Национальной оперы Украины Анатолий Соловьяненко. Специально для Людмилы Монастырской были изготовлены эксклюзивные наряды в стиле эпохи Франции XVIII века, которые создала для нее главный художник театра Мария Левитская.

7 и 21 сентября – опера "Севильский цирюльник" (Дж.Россини) – премьера

Опере "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини более 200 лет. Но сюжет по мотивам одноименной комедии Бомарше, так удачно положенный композитором на музыку, продолжает свое триумфальное шествие по театральным подмостками, и не редко в современных интерпретациях. Главный режиссер Национальной оперы Анатолий Соловьяненко в конце прошлого сезона представил свое прочтение комической оперы, наполненной забавными приключениями, интригами и эмоциями, изящной и темпераментной музыкой, перенеся главных героев в иное время. Кроме того, каждый очередной показ новаторской постановки "Севильского цирюльника" на сцене Национальной оперы Украины дает возможность зрителю познакомиться с разным составом солистов и открыть новые грани их артистизма.

10 сентября – балет "За двумя зайцами" (Ю.Шевченко)

Творческий тандем композитора Юрия Шевченко и балетмейстера Виктора Литвинова подарил поклонникам хореографического искусства, причем, как взрослым, так и детворе, два чудесных зрелищных балета – "За двумя зайцами" и "Буратино".

Знакомый сюжет комедии "За двумя зайцами" настолько гармонично вписался в балетный спектакль, что приобрел не только признание у зрителей, но и стал своеобразной визитной карточкой Киева. История о незадачливом киевском цирюльнике, рассказанная языком танца в оригинальном музыкальном обрамлении, не только не утратила комичности, а наоборот, позволила обыграть каждый персонаж более ярко. Кроме того, специально для этой постановки были созданы оригинальные костюмы, среди которых нет двух одинаковых (художник по костюмам – Анна Ипатьева), а уникальные декорации, кардинально отличаются от традиционных балетных (сценография – Сергей Маслобойщиков).

22 сентября – балет "Буратино" (Ю.Шевченко)

В прошлом году для юных зрителей репертуар Национальной оперы был расширен за счет возобновления балета "Буратино". Забытая более чем на десятилетие сказка о приключениях хорошо знакомого деревянного проказника с триумфом возвратилась в репертуар, полюбившись новому поколению юных театралов, а также их бабушкам и дедушкам.

"В нашей истории зло побеждается не путем расплаты, а благодаря волшебным превращениям", – резюмирует Виктор Литвинов.

17 сентября – балет "Дама с камелиями" (Л. Бетховен, И.Брамс, И. Пахельбель, Г. Форе, Э. Элгар, И. Стравинский)

Хореографию балета "Дама с камелиями" осуществила художественный руководитель балетной труппы театра Анико Рехвиашвили, написав либретто вместе с дирижером-постановщиком Алексеем Бакланом, который также работал и над музыкальной композицией произведения. Говоря об исполнителях главных партий, Анико Рехвиашвили делится мыслями:

"Нынешнюю балетную молодежь отличает не искусственный романтизм. Я рада, что в театр пришло такое поколение – это как ренессанс, обновление, – и продолжает, говоря уже непосредственно о "Даме с камелиями" и об исполнительнице главной партии Анастасии Шевченко. – Настя говорит, что, когда танцует Даму, все время плачет. Не может справиться со своими эмоциями, хотя не понимает, почему так. Представляете, насколько глубокое проникновение в образ, в характер героини, сопереживание ее истории! С Настей происходит во время танца что-то удивительное, и это важно. Именно такие балерины – будущее украинского балета, я убеждена в этом".

29 сентября – "Набукко" (Дж.Верди)

Опера "Набукко", мировая премьера которой состоялась 9 марта 1842, прошла на сцене Ла Скала 57 раз при переполненном зале, что было неслыханно. Опера сделала Дж. Верди не просто знаменитым, а первым композитором Италии.

Так случилось, что впервые опера "Набукко" на сцене Национальной оперы Украины была поставлена почти через полтора столетия после ее написания – премьера состоялась 15 мая 1993. Эта опера была украшением репертуара почти полтора десятилетия. С "Набукко" киевская труппа много и успешно гастролировала за рубежом.

Впрочем, из-за того, что исполнители главных партий ушли со сцены, а именно "на них", собственно, и делалась предыдущая постановка, опера, к сожалению, преждевременно прекратила свою сценическую жизнь. Поэтому за новое прочтение драматического сюжета и чрезвычайно мощного музыкального материала взялся главный режиссер театра Анатолий Соловьяненко вместе с главным дирижером театра Николаем Дядюрой. Кроме того, ряды солистов Национальной оперы пополнились новым поколением молодых талантливых певцов. Премьера состоялась в марте 2016 года, и с тех пор опере, как и полтора века назад, сопутствует неизменный успех.

Напомним, что городок Тульчин в Винницкой области на пять дней превратился в оперную столицу страны. Там, во дворце Потоцких, состоялся международный фестиваль под открытым небом "Опера Фест".

Также недавно в Черкасской области прошел семнадцатый мотофестиваль "Тарасовая Гора". В этом году тут собрались тысячи байкеров.

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