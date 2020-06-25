Ослабление карантина в Киеве: у Кличко рассказали, будут ли открывать детские лагеря

В столице насчитывается восемь оздоровительных учреждений и лагерей, расположенных за городом

В Киеве до 31 июля детские лагеря и оздоровительные учреждения открывать не будут. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Реклама

"Принято решение о нецелесообразности открытия детских заведений оздоровления и отдыха. Это означает, что на период действия карантина, до 31 июля 2020 года, запрещается деятельность этих учреждений. Однако на соответствующих территориях будут обеспечивать безопасные условия, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий для дальнейшего открытия", - говорится в сообщении.

В Департаменте молодежи и спорта КГГА напомнили, что в столице насчитывается восемь оздоровительных учреждений и лагерей, которые расположены за городом. При этом к открытию готовы семь их них: "Артек", "Волна", "Сокол", "Антей", "Лидер", "Лесной", "Пуща-Водица". "Октябрь" открываться в 2020 году не планирует.

Читайте также: "Революционное" лекарство от коронавируса будут использовать в Украине

В КГГА уточнили, что после поступления из Министерства здравоохранения официальных разъяснений относительно работы детских лагерей после снятия карантина указанные детские лагеря проверят.

Реклама

Напомним, что накануне в столице ослабили карантин на фоне антирекордов по числу больных COVID-19.

При этом в Киевской области заявили, что могут ужесточить ограничительные меры.

Смотрите в сюжете о новых правилах работы заведений общественного питания после ослабления карантина:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама