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Основатели Киева на Почтовой площади переоделись в вышиванки (фото)

21 мая, 10:28

Александр Марущак

Бронзовые Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбедь получили в подарок яркие наряды

Памятник малышам-основателям Киева на Почтовой площади сегодня утром, 21 мая, снова видоизменился. Бронзовые Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбедь получили в подарок яркие вышиванки. Напомним, до этого, 13 мая, бронзовых малышей одели в костюмы врачей в знак поддержки украинских медиков, которые спасают людей от опасной инфекции, рискуя своим здоровьем и жизнью.

"Сегодня вся страна отмечает День вышиванки. И по традиции бронзовые малыши тоже надели яркие костюмы. Мы обновили костюмчики малышей, которые были на них год назад и украсили их к празднику. На бронзовых лицах малышей остались защитные маски как напоминание о том, что карантин еще не окончен и нужно беречь себя", – рассказал сайту "Сегодня" Владимир Журавель, автор памятника малышам-основателям Киева на Почтовой площади.

Напомним, традицию одевать памятник на Почтовой площади в разные костюмы начали журналисты "Сегодня" в декабре 2018 года. Эту идею поддержал автор памятника Владимир Журавель и компания "Текстиль-Контакт", мастера которого пошили бронзовым статуям разные костюмы.

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Год назад журналисты "Сегодня" одели бронзовых малышей в вышиванки и разноцветные шаровары, а у княжны Лыбеди появились вышитые рубашка и юбочка, а также украшения – бусы и венок. Примечательно, что увидев, как взрослые наряжают скульптуры, к ним сбежались дети, гулявшие с родителями на Почтовой площади – помогать и потрогать яркие одежки.

Отметим, что сегодня в Украине пройдет традиционный праздник "ВышиванкаDAY". 21 мая новости "Сегодня" вместе с телеканалом "Украина 24" приглашают вас надеть любимую вышиванку и отпраздновать "ВишиванкаDAY" вместе! Телеведущие, спортсменки и селебрити поделились ожиданиями.

Все подробности в спецтеме ВышиванкаDAY

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Киев памятник День вышиванки ВышиванкаDAY

Источник: Сегодня

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