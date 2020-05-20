В Украине пройдет традиционный праздник "ВышиванкаDAY"

Для иностранцев она уникальна, для нас – символ национальной идеи и возрождения. Украинская вышиванка вдохновляет и объединяет. Уже второй год подряд мы устраиваем грандиозный праздник "ВышиванкаDAY". В прошлом году мы провели народный показ красивых вышитых рубашек и платьев на Почтовой площади столицы. И в этом году нам не помешали ни пандемия, ни карантин – праздник состоится, но – онлайн!
Мы призываем присоединиться к нам украинцев во всем мире! 21 мая новости "Сегодня" вместе с телеканалом "Украина 24" приглашают вас надеть любимую вышиванку и отпраздновать "ВишиванкаDAY" вместе!
"Такие события – большое единение!" – говорит дизайнер Юлия Магдич.
Накануне Дня вышиванки дизайнер Юлия Магдич вспоминает красный тротуар, которым в прошлом году шагали украинские селебритиз, актеры, ведущие, спортсмены. Тогда сотни людей в вышитых сорочках праздновали вместе с новостями "Сегодня" и телеканалом "Украина" "ВышиванкаDAY" на Почтовой площади столицы.
"Мне кажется, мы не спали недели две. Причем не оттого, что мы были очень заняты подготовкой, а оттого, что мы очень переживали. Это День вышиванки – наш национальный костюм, это фактически имидж страны, и ты должен правильно его преподнести", – делится переживаниями Юлия Магдич.
В этом году из-за карантина мы, к сожалению, не сможем собраться все вместе вживую, но отмечать "ВышиванкаDAY" все же будем – онлайн.
Впервые примерит современное вышитое платье ведущая Виолетта Логунова. Признается: собственной вышитой рубашки нет.
"Мне кажется, мы созданы друг для друга. Это вот – традиционный украинский цвет", – говорит о выбранной вышиванке телеведущая Виолетта Логунова.
Сочетания традиционного с современным уже не первый год в моде, и не только в Украине, но и во всем мире.
"Я очень хочу, чтобы я была первой, у кого это получится. И я уже своему ребенку, мальчику или девочке, смогу передать настоящую вышиванку. Именно такая вышиванка уже стала знаком украинского качества, знаком Украины во всем мире", – говорит ведущая передачи "Украина сегодня" на телеканале "Украина 24" Виолетта Логунова.
Украинская певица Тоня Матвиенко в своем арсенале имеет несколько старинных вышиванок.
"У меня есть такая вышиванка, которая сделана тысяча восемьсот какого-то года, и ее – такую же копию – сделали в 1970-х годах, и она – потрясающая! Если вам по наследству досталась хорошая вышиванка, но она уже в плохом состоянии, ее невозможно носить, сделайте просто копию, и тогда мы так будем спасать нашу традицию", – советует певица Тоня Матвиенко.
Но кроме традиционных, певица обожает новое прочтение украинских узоров, с добавлением "золота".
"Это очень дорого выглядит, красиво. Именно так должны выглядеть украинцы на красных дорожках – это современная Украина", – говорит Тоня Матвиенко.
Украинский орнамент-оберег на удачу носит на своем шлеме шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы Ольга Харлан.
"Вышиванка – это особая одежда, оберег и ДНК нашей нации. Она всегда со мной даже на моих соревнованиях. Давайте помнить, что украинцы должны быть вместе даже в сложные времена, ведь нас объединяет культура", – говорит фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка Ольга Харлан.
Известная певица Джамала сейчас ждет пополнения в своей семье, поэтому вышитые украинские платья едва ли не лучшая одежда, которая подчеркивает особое состояние звезды.
"Вышиванки очень люблю, очень ценю и считаю это настоящим украшением наших женщин, "ВышиванкаDAY" – с праздником!" – говорит певица, народная артистка Украины Джамала.
Вышиванка – это не только часть украинских ценностей, традиций и культуры, но и модный мировой тренд. Уже завтра вся страна будет праздновать "ВишиванкаDAY". Новости "Сегодня" вместе с телеканалом "Украина 24" приглашают вас провести этот особенный день вместе! Мы будем рассказывать интересные факты об украинской вышиванке, потому что это символ, объединяющий людей из разных уголков мира.
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