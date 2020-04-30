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От коронавируса в Киеве умерли уже 25 человек

30 апреля, 12:28

Наталья Руда

Стало также известно, сколько медиков в столице заболели COVID-19

В Киеве по состоянию на 30 апреля COVID-19 заболел 1401 человек, за минувшие сутки коронавирус подтвержден у 60 человек, один человек умер. Об этом сообщил на брифинге в четверг мэр столицы Виталий Кличко.

Среди новых случаев заболевания три – у медиков.

Так, коронавирус подтвержден у 31 женщины в возрасте от 18 до 84 лет и четырех девочек в возрасте до 17 лет. И 18 мужчин в возрасте от 22 до 84 лет и семи мальчиков до 17 лет. Один больной – из Киево-Печерской лавры. Из них в больницы госпитализировали 25 человек, а остальные находятся на самоизоляции.

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На сегодняшний день лидером по заболеваемости является Печерский район – 317 человек, Дарницкий район – 219 человек и Соломенский район – 140 человек.

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Кроме того, Кличко уточнил, что на сегодняшний день всего коронавирусом заразились 148 медиков, что составляет 10% от общего числа больных. Так, заболели врачи Александровской больницы, медперсонал инфекционных отделений городских больниц №№ 4, 5, 6, 9 и других медучреждений, а также медсестры непрофильных отделений и семейные врачи. На стационарном лечении находятся 22 медика.

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Напомним, в Киевской области на 30 апреля подтверждены 664 случая, за последние сутки в регионе выявлен 21 новый случай. Из них на стационарном лечении – 137 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) – 527 человек. Выздоровели 73 человека, в том числе четверо детей. За время пандемии умерли 15 человек.

Отметим, что ранее мэр столицы рассказал о плане первого этапа выхода из карантина с 12 мая. Также смотрите в сюжете, как с 1 мая будут работать рынки в Украине:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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