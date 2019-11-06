Овчарки, выжившие в смертельном пожаре в Киеве, ищут хозяев: видео

Сейчас Зена и Принцесса живут в приюте и старательно набирают вес

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Двух овчарок спасли во время пожара в киевской многоэтажке. Их хозяин, которому было 33 года, погиб. А собаки чудом уцелели. Соседи предполагают, что им удалось выпрыгнуть через балкон. Сейчас они находятся в приюте – приходят в себя и ждут новых хозяев.

Соседка Валентина говорит, что на ее памяти эти собаки попадают в приют уже в третий раз.

"Был такой случай, что он их оставлял. Оставлял самих, закрывал их. Ну и люди подкармливали их", – рассказывает соседка погибшего Валентина Черкасс.

Но даже несмотря на это собаки любили хозяина. Его смерть стала для них настоящим потрясением.

"Это стресс для животных. Они бегали. Они ко всем ластились. Они просили защиты какой-то, помощи. Все и кормили их на улице, и воду выносилы, и покрывала", – говорит Мария Кушнирук, соседка.

В тот же день овчарок забрала в свой приют Алла. Теперь возвращает их к жизни и нежно называет "дочками".

"Очень разумные и проблем в основном с ними имеется. Единственное, что у этой старушечки дирофиляриоза. В данный момент мы лечим ее. И конечно то, что они худенькие. Очень худенькие. Но это поправимо", – рассказывает Алла, владелица приюта для животных.

Зена и Принцесса неразлучны и в приюте. В вольере даже сделали калитку, чтобы ходили в гости друг к другу. Но теперь задача не из легких найти хозяев, которые согласятся не разлучать овчарок и примут сразу двух.

"Я хочу, чтоб люди осознанно на это шли и понимали, что собака это не игрушка. Это член семьи", – говорит Алла.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что в Виннице полицейские ищут хозяев для беспородных щенков. Как выяснилось, в прошлом году копам подбросили маленького щенка. Собачку назвали Симой, а в конце лета она привела малышей.

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