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В Виннице полицейские ищут хозяев для беспородных щенков

27 сентября, 15:31

Копы уверены, что щенки станут хорошими друзьями новым хозяевам

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В Виннице правоохранители ищут для трех щенков новых хозяев.

Как выяснилось, в прошлом году копам подбросили маленького щенка. Собачку назвали Симой, а два месяца назад она привела малышей. Растить их на территории участка полицейские не могут. Поэтому просят неравнодушных забрать ушастых к себе. Говорят, их мама воспитана и добра, поэтому и щенки станут хорошими друзьями новым хозяевам.

"Ищем хороших, добрых, ответственных, любящих людей, которые будут их любить. Ну как это чудо можно не любить, вот действительно, вот как? Посмотрите просто, он уже просится к вам", – рассказала сотрудница Винницкой патрульной полиции Марина Мациевская.

Ранее мы писали о том, что во Львовской области для выброшенной из окна многоэтажки кошки нашли новую семью. Подростки выбросили животное с девятого этажа и сняли это на видео.

Не так давно постоянный участник акций в защиту животных Виталий Дейнега рассказал в комментарии сайту "Сегодня", почему важно защищать животных.

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Винница собаки поиск полицейские щенки

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