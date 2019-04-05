ФОТОФАКТ. В Киевской области под землю провалилась детская площадка

К счастью, никто не пострадал

Фото: Киев Оперативный

В Киевской области под землю провалилась детская площадка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/74e/fbc/5ca74efbc853e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/74e/fbc/5ca74efbc853e.jpg 2019-04-05T15:50:00+03:00 Происшествия К счастью, никто не пострадал

В Гостомеле под Киевом часть детской площадки во дворе жилого дома провалилась под землю, сообщается в паблике "Киев Оперативный" в пятницу, 5 апреля.

"Говорят, что рядом недавно работали коммунальщики. К счастью, никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Как видно на фото, на площадке в результате провала образовалась огромная дыра.

Напомним, в Киевской области на территории детского сада в селе Андреевка Макаровского района во время проведения земляных работ нашли шесть взрывоопасных минометных мин времен Второй мировой войны. После осмотра места происшествия и проверки прилегающей территории специалистами ГСЧС были подняты на поверхность шесть минометных мин, которые изъяты и обезврежены на специальном полигоне.

Также мы писали, что в Белой Церкви спасатели помогли освободиться малышу, который застрял в батарее отопления на улице Нагорной. Рука мальчика застряла между секциями чугунной батареи, и родители ребенка обратились за помощью. Инцидент произошел в ночь на вторник, 2 апреля.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. В Киевской области под землю провалилась детская площадка". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.