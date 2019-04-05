ФОТОФАКТ. В Киевской области под землю провалилась детская площадка
К счастью, никто не пострадал
В Гостомеле под Киевом часть детской площадки во дворе жилого дома провалилась под землю, сообщается в паблике "Киев Оперативный" в пятницу, 5 апреля.
"Говорят, что рядом недавно работали коммунальщики. К счастью, никто не пострадал", – говорится в сообщении.
Как видно на фото, на площадке в результате провала образовалась огромная дыра.
Напомним, в Киевской области на территории детского сада в селе Андреевка Макаровского района во время проведения земляных работ нашли шесть взрывоопасных минометных мин времен Второй мировой войны. После осмотра места происшествия и проверки прилегающей территории специалистами ГСЧС были подняты на поверхность шесть минометных мин, которые изъяты и обезврежены на специальном полигоне.
Также мы писали, что в Белой Церкви спасатели помогли освободиться малышу, который застрял в батарее отопления на улице Нагорной. Рука мальчика застряла между секциями чугунной батареи, и родители ребенка обратились за помощью. Инцидент произошел в ночь на вторник, 2 апреля.
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