Пасха в Киеве: как в городе отмечают праздник

Люди делятся в Instagram яркими фотографиями

28 апреля отмечаем большой праздник - Пасху 2019. Фото: Depositphotos

В Киеве 28 апреля отмечают праздник Воскресения Христова. Многие горожане сегодня до рассвета отправились в храмы и монастыри столицы, чтобы посвятить традиционные куличи и крашенки. Особенно много было людей в Киево-Печерской Лавре. Во дворе выстроили сотни верующих с пасхальными корзинами.

Правда, большинство жителей столицы отправились в церкви утром. В соцсетях горожане делились фотографиями из храмов и поздравляли друзей, публикуя свои кулинарные шедевры – красиво украшенные куличи и расписные яйца.

























Немало людей отправились на праздничные пикники, делясь фотографиями шашлыков и активного отдыха на природе, и на локации, где сегодня отмечают праздник по древним традициям – в "Пирогово", Мамаеву слободу и "Киевскую Русь". Кстати, праздник продолжится там и завтра, в Обливной понедельник.

Напомним, киевлян, как и остальных украинцев, в связи с празднованием Пасхи и Дня труда ожидает пять выходных: с субботы, 27 апреля, по среду, 1 мая. На праздники в столице изменится график работы общественного транспорта, а также не по обычному расписанию будут работать банки. Мы собрали все важные моменты, на которые стоит обратить внимание жителям и гостям столицы, чтобы Пасха и все остальные выходные прошли без проблем.

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