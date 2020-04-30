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Плевать на карантин: киевляне массово нарушают запреты (видео)

30 апреля, 07:09

Игорь Серов , Мила Князьская-Ханова

На спортплощадках – полно упражняющихся, а по стадионам носятся дети на самокатах

Едва в Киеве потеплело – многие жители города тут же позабыли о карантине. Люди выбрались на спортивные площадки, стадионы и парки, "забывая" о масках и о том, что подобные прогулки могут завершиться штрафом в 17 тысяч гривен.

К примеру, так произошло на столичной Борщаговке. На одном из местных стадионов возле Интернационального парка – многолюдно, словно в городе нет никаких ограничений. На уличных тренажерах занимаются все желающие, бегуны и велосипедисты далеко не всегда в масках, а дети, которые не должны быть на улице без взрослых, как ни в чем не бывало носятся на самокатах.

Видео: Игорь Серов

Напомним, на время ограничительных мер, которые в Украине продлены до 11 мая, запрещено посещение парков и скверов, за исключения выгула собаки одним человеком. Собираться на улицах в компании больше двух людей – также под запретом.

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Также запрещено:

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В столичной высотке прогремел взрыв: есть пострадавшие
  • находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность;
  • находиться в общественных местах без маски или респиратора;
  • перемещаться группой более 2 лиц, кроме сопровождения детей младше 14 лет);
  • находиться в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения родителей;
  • проводить все массовые мероприятия, в частности, религиозные.

Нарушение условий карантина влечет за собой административную и уголовную ответственность, штраф составляет 17-34 тысячи гривен.

Добавим, что Кабмин на следующем заседании планирует рассмотреть решение о новомослаблении карантинных ограничений для бизнеса.

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев карантин нарушение прогулки

Источник: Сегодня

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