Плевать на карантин: киевляне массово нарушают запреты (видео)

Едва в Киеве потеплело – многие жители города тут же позабыли о карантине. Люди выбрались на спортивные площадки, стадионы и парки, "забывая" о масках и о том, что подобные прогулки могут завершиться штрафом в 17 тысяч гривен.
К примеру, так произошло на столичной Борщаговке. На одном из местных стадионов возле Интернационального парка – многолюдно, словно в городе нет никаких ограничений. На уличных тренажерах занимаются все желающие, бегуны и велосипедисты далеко не всегда в масках, а дети, которые не должны быть на улице без взрослых, как ни в чем не бывало носятся на самокатах.
Напомним, на время ограничительных мер, которые в Украине продлены до 11 мая, запрещено посещение парков и скверов, за исключения выгула собаки одним человеком. Собираться на улицах в компании больше двух людей – также под запретом.
Также запрещено:
- находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность;
- находиться в общественных местах без маски или респиратора;
- перемещаться группой более 2 лиц, кроме сопровождения детей младше 14 лет);
- находиться в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения родителей;
- проводить все массовые мероприятия, в частности, религиозные.
Нарушение условий карантина влечет за собой административную и уголовную ответственность, штраф составляет 17-34 тысячи гривен.
Добавим, что Кабмин на следующем заседании планирует рассмотреть решение о новомослаблении карантинных ограничений для бизнеса.
Все подробности в спецтеме Карантин в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк