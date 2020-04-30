Простые вещи спасают жизнь: киевские власти напоминают, что карантин еще не окончен

В общественных местах по прежнему нельзя находится без маски или респиратора

В Киеве власти напоминают, что, несмотря на теплую погоду, в столице до сих пор продолжают действовать карантинные ограничения, которые необходимо соблюдать из-за пандемии коронавируса.

Например, продолжает действовать запрет на посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, а также пользование детскими и спортивными площадками.

Также запрещено:

находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность;

находиться в общественных местах без маски или респиратора;

перемещаться группой более 2 лиц, кроме сопровождения детей младше 14 лет);

находиться в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения родителей;

проводить все массовые мероприятия, в частности, религиозные.

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Нарушение условий карантина влечет за собой административную и уголовную ответственность, штрафа составляет от 17 000 гривен.

Местные власти рекомендуют ограничить передвижение на собственном транспорте между населенными пунктами, если для этого нет необходимости.

Напомним, что власти намерены начать первый этап послаблений карантина, если на 12 мая не будет резкого увеличения количества больных COVID-19. Из-за этого последующие дни в мае будут решающими.

"Поэтому призываем: не пренебрегайте правилами!", – заявили в Киевской городской государственной администрации

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Не забывайте, что простые вещи спасают жизнь, поэтому:

не выходите из дома без необходимости;

носите защитную маску;

соблюдайте дистанцию ​​в 1,5 м с другими людьми;

часто мойте руки и пользуйтесь антисептиком

не забывайте проветривать и увлажнять помещение, в котором находитесь.

Добавим, что Кабмин на следующем заседании планирует рассмотреть решение о новомослаблении карантинных ограничений для бизнеса.

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