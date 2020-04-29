Почти 80 тысяч киевлян получат по 400-800 гривен ко Дню победы

В Киеве ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне и Дню памяти и примирения выплатят материальную помощь 78 663 жителям столицы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Среди них – узники концлагерей, участники АТО и Революции Достоинства, а также члены их семей. Соцпомощь начнут выплачивать в начале мая.

Материальную помощь в 800 грн выплатят:

лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной;

участникам народного ополчения, которые принимали участие в обороне столицы Украины с 11 июля 1941 до 19 сентября 1941 года;

лицам с инвалидностью вследствие войны I группы и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания и мест принудительных работ в годы Второй мировой войны, признанных лицами с инвалидностью;

ветеранам подпольно-партизанского движения;

Праведникам Бабьего Яра;

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в размере 700 грн:

лицам с инвалидностью вследствие войны II группы и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания и мест принудительных работ в годы Второй мировой войны, признанных лицами с инвалидностью;

в размере 600 грн:

лицам с инвалидностью вследствие войны III группы и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания и мест принудительных работ в годы Второй мировой войны, признанных лицами с инвалидностью;

родителям, матерям погибших в мирное время солдат срочной службы;

киевлянам – членам семей лиц, погибших или умерших вследствие ранений, увечий, контузии или иного вреда здоровью, полученных во время участия в революции Достоинства, а также членам семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за участие в Революции Достоинства;

киевлянам – членам семей лиц, погибших или умерших, и членам семей киевлян, погибших или умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболеваний, полученных при непосредственном участии в АТО, и киевлянам – членам семей погибших (умерших) бойцов-добровольцев, которые участвовали в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на Донбассе;

киевлянам – членам семей лиц и членам семей киевлян, которые добровольно обеспечивали проведение АТО, осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпор и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях (в том числе осуществляли волонтерскую деятельность) и погибших (пропавших без вести), умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при обеспечении проведения АТО;

киевлянам, которые включены в перечень лиц, которые во время участия в массовых акциях гражданского протеста получили тяжелые телесные повреждения, но такие повреждения не повлекли инвалидности, и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 до 30 апреля 2014 года;

в размере 500 грн:

киевлянам, которые включены в перечень лиц, которые во время участия в массовых акциях гражданского протеста получили телесные повреждения средней тяжести, но такие повреждения не повлекли инвалидности, и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 до 30 апреля 2014;

в размере 450 грн:

участникам боевых действий и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания и мест принудительных работ в годы Второй мировой войны, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей;

киевлянам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в АТО, и киевлянам – бойцам-добровольцам, которые участвовали в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на востоке Украины;

киевлянам, которые включены в перечень лиц, которые во время участия в массовых акциях гражданского протеста получили легкие телесные повреждения, но такие повреждения не повлекли инвалидности, и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 до 30 апреля 2014;

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в размере 400 грн:

вдовам Героев Советского Союза;

участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания и мест принудительных работ в годы Второй мировой войны; лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы на территорию Германии или ее союзников, находившихся в состоянии войны с бывшим Союзом ССР, или на территории оккупированных ими других государств; детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага, которые в связи с патриотической деятельностью их родителей были подвергнуты репрессиям, физическим расправам, гонениям;

членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов Второй мировой войны, женам (мужьям) умерших участников войны и боевых действий, партизан и подпольщиков, жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз.

Выплатят единовременную адресную социальную материальную помощь на текущие счета в банках для выплаты пенсий и на счета, открытые в банке, который является участником проекта "Муниципальная карта "Карточка киевлянина". Также льготники, которые получают выплаты через "Укрпочту", смогут получить помощь в отделениях учреждения, или выплаты будут доставлены вместе с пенсией.

Ранее Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал выплату дополнительных 500 гривен пенсионерам, чей возраст превышает 80 лет.

Напомним, в России 99-летнего ветерана поздравили с 9 Мая просроченными консервами.

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