Под Администрацией президента пройдет акция за запрет животных в цирке

Акцию организует движение UAnimals

Фото: president.gov.ua

Администрация президента анонсировала акцию за защиту животных, которая начнется сегодня, 16 июня в 19:00. Об этом говорится на странице АП в Facebook.

"Сегодня, 16 июня, в 19:00 под Администрацией Президента Украины состоится добрая акция с требованием не использовать животных в цирке, организованная движением UAnimals. Уже четвертый год оно ведет активную борьбу за запрет эксплуатации животных в цирках и добился локального запрета шапито с животными в десятках городов", – пишут в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине хотят запретить использование диких зверей в цирковых шоу-программах. Во время дрессировки над животными издеваются и не кормят их, – убеждают зоозащитники. Они настаивают на принятии законопроекта, который положит этому конец. И сегодня вышли на протест в столице. Активисты говорят, что уже не в силах терпеть издевательства над зверями.

Кроме этого, в десяти городах Украины провели акции против использования меха, от которого уже отказались многие мировые бренды. К событиям присоединился Киев, Житомир, Львов, Запорожье, Тернополь и другие города.

Также мы писали, что в Украине ищут ответственных любителей "зверушек", которым могут передать диких животных. Волонтеры отмечают, что люди берут их домой для развлечения, но жить с лесными жителями – не игрушка. Журналист "Сегодня" встретился с теми, кто спасает брошенных животных. Они объяснили, почему животных нельзя просто выпустить в лес.

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