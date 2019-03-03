В Украине ищут желающих приютить диких животных
В Харькове нашли брошенного на улице лиса, но в лесу он уже не сможет прижиться
В Украине ищут ответственных любителей "зверушек", которым могут передать диких животных. Волонтеры отмечают, что люди берут их домой для развлечения, но жить с лесными жителями – не игрушка. Журналист "Сегодня" встретился с теми, кто спасает брошенных животных, и объяснили, почему их нельзя просто выпустить в лес.
За пушистым хвостом лисы и красивой мордашкой скрываются далеко не спокойные привычки.
"Животное ‑ ночное. То есть, в квартире на спокойный сон вы уже можете не рассчитывать. Дальше, приходя, допустим, с работы, вы абсолютно не сможете поставить свою сумку, как вы хотите, потому что лиса – это вор. Поэтому все это будет растаскано, все это будет разбросано и погрызано", – рассказала владелица лисы Алена Щекотурова.
На улице оказался и лис Патрик. Сейчас он ухоженный и достаточно игривый, а еще месяц назад был обессилен и облезлый. В Харькове волонтеры нашли его в подъезде. Теперь ему ищут владельца, который умеет ухаживать и имеет условия для содержания лиса.
Воспитанный людьми, а не в дикой природе, лис не понимает нескольких вещей: как самому себе добывать пищу, как готовиться к изменению времен года. Например, с лета к осени, с осени к зиме. Поэтому его реабилитация, перед тем как вернуться в дикую природу, должна проходить под наблюдением специалиста, и, по меньшей мере, от 6 до 12 месяцев.
Объемы незаконной продажи лис, и даже рысей, обезьян или медведей такие, что спасти специалисты могут только часть.
"Главная цель не спасти всех, это не возможно, а спасти какую-то часть и показать людям, к чему приводит их поведение", – рассказала зоозащитница Марина Шквиря.
Напомним, летом прошлого года под Днепром зафиксировали нашествие лис. Напуганные люди уже не раз обращались к чиновникам по этому поводу, но ответа так и не получили.
Также мы писали, как украинка решилась завести дома лисенка и во сколько ей это обходится. В то же время нужно быть осторожным, выбирая экзотическое животное в качестве домашнего любимца.
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