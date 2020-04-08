Под Киевом беременная женщина с коронавирусом родила здорового малыша

Беременная жительница Бучи, у которой диагностировали коронавирус, родила 7 апреля здорового мальчика в роддоме Белой Церкви. Об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

"Наша жительница, у которой был подтвержден коронавирус, родила здорового мальчика весом 3 кг", – написал Федорук на своей странице в Facebook.

Мэр пожелал женщине поскорее выздороветь и вернуться домой.

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Напомним, что в конце марта в Белой Церкви родила мальчика беременная жительница Ирпеня, у которой было подозрение на коронавирус.

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Ранее сообщалось, что по состоянию на 09:00 8 апреля в Украине официально подтверждено 1668 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 35 человек выздоровели и еще для 52 диагноз оказался смертельным. За сутки зафиксировано 206 новых случаев заражения. В Киеве подтверждены 256 случаев, в Киевской области – 120 случаев. При этом в области за сутки число инфицированных увеличилось более чем на 20.

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