Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,1
29,57
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Под Киевом беременная женщина с коронавирусом родила здорового малыша

8 апреля, 10:33

Наталья Руда

Жительница Бучи рожала в Белой Церкви

Беременная жительница Бучи, у которой диагностировали коронавирус, родила 7 апреля здорового мальчика в роддоме Белой Церкви. Об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

"Наша жительница, у которой был подтвержден коронавирус, родила здорового мальчика весом 3 кг", – написал Федорук на своей странице в Facebook.

Мэр пожелал женщине поскорее выздороветь и вернуться домой.

Реклама

Напомним, что в конце марта в Белой Церкви родила мальчика беременная жительница Ирпеня, у которой было подозрение на коронавирус.

В тренде
У Кличко рассказали, где в аптеках Киева можно купить маски

Ранее сообщалось, что по состоянию на 09:00 8 апреля в Украине официально подтверждено 1668 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 35 человек выздоровели и еще для 52 диагноз оказался смертельным. За сутки зафиксировано 206 новых случаев заражения. В Киеве подтверждены 256 случаев, в Киевской области – 120 случаев. При этом в области за сутки число инфицированных увеличилось более чем на 20.

Также смотрите в сюжете, кто чаще всего заражается коронавирусом в Украине:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

роды Буча Белая Церковь коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На въезде в Киев растянулась пробка на десятки километров: что произошло
На въезде в Киев растянулась пробка на десятки километров: что произошлоДругие новости
Новая смерть от коронавируса в Киеве: умер 35-летний мужчина
Новая смерть от коронавируса в Киеве: умер 35-летний мужчинаДругие новости
Коронавирус в Киевской области: заболевших уже 52
Коронавирус в Киевской области: заболевших уже 52Другие новости
"Двое неполноценных детей": Кличко пополнил коллекцию своих "ляпов" (видео)Другие новости
"Люди есть хотят, открывай": в Киеве с утра штурмовали рынки. Репортаж "Сегодня". ВидеоДругие новости
Обсервация эвакуированных украинцев: появились фото и видео из Пущи-Водицы
Обсервация эвакуированных украинцев: появились фото и видео из Пущи-ВодицыДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...