"Застройщик просил помочь финансово": под Киевом расследуют возможную жилищную аферу

В полиции сообщили, что уже вручено подозрение и фигурант помещен под домашний арест

В Бориспольском районе Киевской области десятки людей остались без денег и без жилья. Как сообщили сайту "Сегодня" в главном управлении Нацполиции в Киевской области, их следственное управление сейчас проводит досудебное расследование по факту возможных мошеннических действий, связанных с недвижимостью.

"В уголовном производстве лицу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины ("Мошенничество") и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", – сообщили нам в следственном управлении киевского облглавка полиции.

Ответ следственного управления полиции Киевской области редакции сайта "Сегодня"

Как мы выяснили, речь идет о строительстве таунхауса в селе Малая Александровка. Вкладчики, которые открыто называют себя пострадавшими, рассказали подробности произошедшего.

Видео: Сегодня

"В 2016 году я вложила деньги в строительство этого таунхауса. За эти деньги должна была получить двухэтажное жилье площадью 65 квадратных метров. Очень много людей вложили деньги в это строительство, потому как здесь были доступные цены. К тоже же место – рядом с Киевом", – говорит вкладчица Екатерина Крамарчук.

По ее словам, ее семья вложила в строительство более 16,5 тыс. долларов.

"Эти деньги мы собирали долгое время, откладывали, – говорит Екатерина Крамарчук. – Деньги платили частями, потому что сумма немалая. Осенью 2016 года здесь был построен фундамент, за весну 2017 года был построен первый этаж. Мы радовались, что строительство продвигается. Но после этого все остановилось. Застройщик нам перезвонил и сказал, что у него сложности с финансами. После этого мы согласились продлить сроки сдачи на год. Но прошел 2018, 2019, начался 2020, а все стоит. Когда мы звонили застройщику, то он обещал скоро все достроить. И также просил помочь финансово. Я поняла, что дальше ничего не будет и обратилась в правоохранительные органы. У нас уже была очная ставка с застройщиком. Он нам сказал, что наш дом построен на 80%. Хочу, чтобы этого человека наказали, и чтобы это было уроком для остальных".

Фото: "Сегодня"

Еще одна из вкладчиц, Надежда Тарасенко, которая после начала войны на Донбассе переехала жить в Киевскую область, описывает ситуацию так:

"Я вложила в это строительство около 17 тыс. долларов. Нам обещали достроить таунхаус, а рядом оборудовать детскую площадку и автостоянку. В эксплуатацию обещали ввести в 2018 году. Застройщик объяснял задержки сложностями, мы ему верили и из-за этого поначалу не обращались в правоохранительные органы. Но ничего не достраивалось. Насколько я знаю, пострадало таким образом около 100 человек, возможно – больше. Я в итоге обратилась в полицию, как и соседи. На очных ставках застройщик не снимает с себя обязательств и обещает достроить. Каким образом – не известно. Ответ у него один: нужны деньги на продолжение строительства".

Мы разыскали главу кооператива, о котором рассказали нам вкладчики. Олег Карпенко по телефону отказался комментировать ситуацию и сообщил, что может встретиться лишь через несколько дней. Когда встреча таки состоялась, он заявил, что от полноценного интервью под диктофонную запись отказывается из-за того, что это может оказать давление на следствие. Он заявил, что мошенником себя не считает, посоветовал заявителям действовать в рамках закона и дождаться решения суда. В своем письменном комментарии Карпенко сообщил нам следующее:

"В отношении же людей, которые подали в полицию заведомо неправдивую информацию, пытаясь использовать правоохранительные органы как механизм давления, готов подавать заявления в правоохранительные органы о ложном доносе и принуждению к выполнению гражданско-правовых обязательств".

Также в своем письменном пояснении для редакции сайта он сообщил, что "кооператив не в состоянии выполнять обязательства перед частью своих членов по причине большой задолженности многих пайщиков кооперативом и захвату имущества кооператива рейдерами".

Ранее сообщалось, что по данным экспертов, около 90% украинцев не могут себе позволить покупку жилья из-за его высокой стоимости.

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