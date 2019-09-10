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Под Киевом вырастили самую большую в Украине луковицу

10 сентября, 13:36

Василий Михальчук

Огромный овощ вырастил бизнесмен Александр Шкидченко в Буче

Фото: Виталий Зорин/Facebook

Фото: Виталий Зорин/Facebook

Под Киевом, в селе Буча, 49-летний бизнесмен Александр Шкидченко вырастил самую большую луковицу в Украине. Ее вес 1,8 кг, а обхват – 53 сантиметра! Представители Национального реестра рекорда уже зафиксировали необычный овощ.

"Это голландский сорт, который хорошо растет в наших условиях. Я посадил ее в конце марта и вот к осени вырос гигант! Луковица даже получила свое имя – "Чиполинка"", – рассказал "Сегодня" хозяин овоща-рекордсмена.

Он подчеркнул, что рекордный размер луковицы связан с тем, что растение не удобрялось химическими добавками, а лишь периодически поливалось. Судьба луковицы пока не решена. Она находится в офисе мужчины. Там с ней фотографируются сотрудники и их дети.

Ранее Министерство аграрной политики и продовольствия по предварительным данным прогнозирует в 2019 году урожай зерновых на уровне 71,1 млн тонн против предыдущего прогноза в 70,8 млн тонн. Пока что аграрии собрали 39,2 млн тонн зерновых и зернобобовых (по состоянию на 27 августа).

Вместе с тем украинцам прочат дефицит картошки. Специалисты рассказали, нужно ли запасать овощ на зиму:

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Киев урожай лук

Источник: Сегодня

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