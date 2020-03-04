Подснежники-гиганты: на Майдане в Киеве "выросли" необычные цветы

На Майдане Незалежности в Киеве появились гигантские подснежники. На клумбе, где ранее находилась фотозона "I love Kyiv", сегодня утром, 4 марта, "выросли" большие цветы, которые устанавливали сотрудники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района.

Рабочие выставляли цветы-гиганты на клумбе под присмотром дизайнера от КП СЗН Шевченковского района. Посредине установлен самый большой цветок, а вокруг него – еще семь поменьше.

"Мы монтируем новую фотозону, которую дарим всем киевлянкам и гостям столицы к празднику весны – 8-го марта. Подходы к фотозоне вымостим мраморной крошкой. Наши подснежники сделаны из бетона. Но, не волнуйтесь, закрепляем их надежно, не упадут. Все будет безопасно. Перед ними высадим тюльпаны и гиацинты, если это будет вписываться в общую композицию", – рассказали сайту "Сегодня" в КП СЗН Шевченковского района.

Кстати, фотозону "I love Kyiv" демонтировали еще в прошлом году. Она простояла на главной площади страны с лета 2017 года.

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"Увы, вандалы поломали это фотозону, даже подсветку уничтожили. Планируем ее отремонтировать. Надеемся, что на подснежники руки у хулиганов не поднимутся, все-таки цветы сделаны из бетона", – добавляют сотрудники КП СЗН Шевченковского района.

Видео: Александр Марущак Видео: Сегодня

Напомним, что в Киеве уже расцвели настоящие крокусы.

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