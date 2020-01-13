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Цветная вода и запах аммиака: в Киеве продолжают сливать отходы в Ореховатские пруды

13 января, 10:21

С начала 2020 года зафиксировано уже три случая

Фото: Типичный Киев

Фото: Типичный Киев

В Киеве продолжают сливать отходы в Ореховатские пруды в Голосеевском парке. Об этом сообщается в паблике "Типичный Киев" в Facebook.

"В Голосеевские озера продолжают сливать отходы. С начала 2020 года в Ореховатские пруды зафиксированы три выброса загрязняющих средств. Жители Голосеевского района говорят, что состояние водоемов критическое. Окрашенная вода в разный цвет, яркий аммиачный запах – такое состояние озер сегодня", – говорится в сообщении.

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Уточняется, что полиция уже открыла криминальное производство по этому делу.

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Напомним, в июле в прудах Голосеевского парка Киева внезапно вымерла рыба, среди одной из возможных причин специалисты назвали яд. Новости "Сегодня" уже писали, что пять Ореховатских прудов – украшение Голосеевского парка. Они расположены рядом с городскими ландшафтами, и для многих горожан это – любимое место отдыха. Именно отдыхающие заметили, что в двух крупнейших водоемах всплыла мертвая рыба. Это окуни, карпы, а больше всего – карасей. Сколько именно погибло рыбы, точно неизвестно.

Также в Одесской области сотрудники рыбоохранного патруля зафиксировали в Хаджибейском лимане массовую гибель креветки и рыбы.

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Киев пруд Голосеевский парк

Источник: Сегодня

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