В Киеве на клумбах распустились крокусы

В Днепровском районе Киева на клумбах распустились крокусы. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений в районе.

Также на страничке КП СЗН в Facebook опубликовано фото распустившихся цветов.

Также коммунальщики сообщили, что продолжают санитарную уборку и установили полусферы для предотвращения заезда частного автотранспорта на зеленые зоны в скверах на Дарницкой площади и по ул. Миколайчука 3-3а.

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Напомним, что в Киеве завершилась календарная зима, однако метеорологическая зима впервые за 140 лет в столице так и не наступила. В частности, по данным наблюдений метеорологов, устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений в течение календарной зимы 2019-2020 гг. в Киеве так и не произошло. Все три зимних месяца имели плюсовую среднемесячную температуру, а в целом за декабрь-февраль она составила +2,0 °С.

Кроме того, февраль в столице занял четвертую позицию среди самых теплых с 1881 года.

А тем временем Европу серьезно терзали ураганы, особенно пострадала Британия. Подробнее смотрите в сюжете:

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