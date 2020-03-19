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"Подвези медика на работу": в Viber запустили чат с попутками для врачей из Киевской области

19 марта, 15:59

Мила Князьская-Ханова

Жителей столичного региона призывают помогать друг другу

В Киевской области запустили чат для подвоза на работу врачей, живущих в столичном регионе. Как известно, многие медики, работающие в столице, живут в пригородах и теперь не могут попасть на работу из-за карантина.

Как сообщили в Киевской областной администрации, чат работает в мессенджере Viber.

Он создан специально для помощи медицинским работникам Киева, которые проживают в Киевской области.

"До 3 апреля не работает междугороднее транспортное сообщение. Поэтому многие медики не имеют возможности доехать как на работу, так и с работы. Давайте поможем друг другу в это нелегкое время", – говорится в сообщении КОГА.

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Присоединиться к чату можно по ссылке: https://cutt.ly/Mtl8T6P.

Кстати, еще до карантина мы писали, что маршрутки больше не в тренде – украинцы массово пересаживаются с общественного транспорта на попутные автомобили. В Киеве даже появились специальные остановки, где можно поймать попутку.

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врачи сообщение киевская область автомобили Viber

Источник: Сегодня

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