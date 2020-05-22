Погода на выходных: синоптики уточнили прогноз по Киеву

В Киеве и области в ближайшие выходные, 23 и 24 мая, синоптики не прогнозируют резкого потепления и обещают дожди.

Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу, 23 мая, в столице будет +12...+14 градусов днем и до +4...+6 градусов ночью. Также будет дождь. Такая же погода ожидается и по всей области.

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В воскресенье, 24 мая, в Киеве обещают днем до +13...+15 градусов, ночью будет до +4...+6 градусов. Осадков не прогнозируют. Такая же погода будет по всему региону.

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Напомним, что ранее столицу уже заливало дождями, за три дня в городе выпала месячная норма осадков и многие улицы традиционно превратились в реки. Как говорил мэр Виталий Кличко, "после очень засушливых двух месяцев весны начало мая выдалось богатым на ливни".

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Также синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур. Но есть еще и прогноз народного синоптика.

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