Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,77
29,46
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Погода на выходных: синоптики уточнили прогноз по Киеву

22 мая, 16:26

Наталья Руда

Резкого потепления не будет

В Киеве и области в ближайшие выходные, 23 и 24 мая, синоптики не прогнозируют резкого потепления и обещают дожди.

Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу, 23 мая, в столице будет +12...+14 градусов днем и до +4...+6 градусов ночью. Также будет дождь. Такая же погода ожидается и по всей области.

Реклама

В воскресенье, 24 мая, в Киеве обещают днем до +13...+15 градусов, ночью будет до +4...+6 градусов. Осадков не прогнозируют. Такая же погода будет по всему региону.

В тренде
В Киеве автомобиль вылетел на встречку и перевернулся

Реклама

Напомним, что ранее столицу уже заливало дождями, за три дня в городе выпала месячная норма осадков и многие улицы традиционно превратились в реки. Как говорил мэр Виталий Кличко, "после очень засушливых двух месяцев весны начало мая выдалось богатым на ливни".

Видео: Сегодня

Также синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур. Но есть еще и прогноз народного синоптика.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На Киев надвигается сильный ветер и дождь
На Киев надвигается сильный ветер и дождьДругие новости
В Киеве выявили новые вспышки COVID-19 в двух общежитиях и в социальном центре
В Киеве выявили новые вспышки COVID-19 в двух общежитиях и в социальном центреДругие новости
Когда в Киеве откроют кинотеатры и ТРЦ
Когда в Киеве откроют кинотеатры и ТРЦДругие новости
Экстренный брифинг из-за новой вспышки коронавируса в Киеве: онлайн-трансляция
Экстренный брифинг из-за новой вспышки коронавируса в Киеве: онлайн-трансляцияДругие новости
Большие деревья падали на дороги: как выглядят последствия сильного ветра в Киеве (фото)
Большие деревья падали на дороги: как выглядят последствия сильного ветра в Киеве (фото)Другие новости
Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: прямая трансляция брифинга
Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: прямая трансляция брифингаДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...