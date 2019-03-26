Погода в Киеве: после дождей обещают мокрый снег
Во вторник в столице пройдут небольшие дожди, а вот уже в среду похолодает и пойдет мокрый снег
В Киеве во вторник, 26 марта, будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура воздуха поднимется до +7 градусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее данным, в среду в столице похолодает до +4 градусов, возможен мокрый снег.
В четверг, 28 марта, будет без осадков, а в субботу-воскресенье в столице будет светить солнце и воздух прогреется до +12...+15 градусов.
Ранее мы писали, что в начале марта разбушевался сильный ветер во многих регионах страны. Например, в Полтаве и области сильный ветер сопровождался дождем и градом, были повалены деревья, оборваны линии электропередач и сорваны крыши. Смотрите в сюжете "Сегодня" последствия непогоды в Украине.
Также заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного конца марта и начала апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.
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