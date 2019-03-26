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Погода в Киеве: после дождей обещают мокрый снег

Сегодня, 08:29

Во вторник в столице пройдут небольшие дожди, а вот уже в среду похолодает и пойдет мокрый снег

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
Погода в Киеве: после дождей обещают мокрый снег //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/483/5e7/5c94835e7d967.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/483/5e7/5c94835e7d967.jpg Другие новости Во вторник в столице пройдут небольшие дожди, а вот уже в среду похолодает и пойдет мокрый снег

В Киеве во вторник, 26 марта, будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура воздуха поднимется до +7 градусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в среду в столице похолодает до +4 градусов, возможен мокрый снег.

В четверг, 28 марта, будет без осадков, а в субботу-воскресенье в столице будет светить солнце и воздух прогреется до +12...+15 градусов.

Ранее мы писали, что в начале марта разбушевался сильный ветер во многих регионах страны. Например, в Полтаве и области сильный ветер сопровождался дождем и градом, были повалены деревья, оборваны линии электропередач и сорваны крыши. Смотрите в сюжете "Сегодня" последствия непогоды в Украине.

Также заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного конца марта и начала апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

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Тег Киев, погода, диденко, прогноз погоды, весна, март, погода в Киеве

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