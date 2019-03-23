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Непогода в Украине: появились впечатляющие фото последствий

Сегодня, 15:16

Появились фото последствий урагана из Полтавы, Чернигова и Днепра

Последствия непогоды в Чернигове
Последствия непогоды в Чернигове. Фото: ГСЧС
Непогода в Украине: появились впечатляющие фото последствий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/62f/139/5c962f1398b15.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/62f/139/5c962f1398b15.jpg Украина Появились фото последствий урагана из Полтавы, Чернигова и Днепра

Сильный ветер, который бушевал во многих регионах Украины 22 марта, наделал немало беды – мы уже сообщали о том, как в Чернигове сорвало крышу с магазина, а в Харькове унесло торговый павильон.

Между тем, в сети появились новые фото последствий непогоды из разных городов.

Так, в Полтаве и области сильный ветер сопровождался дождем и градом, были повалены деревья, оборваны линии электропередач и сорваны крыши.

По данным ГСЧС, в областном центре ветром повалило более 15 деревьев. Одно из них упало на автомобиль по улице Пушкина. А на улице Европейской удар упавшего дерева пришлось принять на себя зданию частного предприятия.

Однако большинство деревьев падали на проезжую часть дорог или же на линии электропередач. Стоит отметить, что энергетики оперативно устранили последствия непогоды и ночевали горожане уже с включенным электричеством, хотя в некоторых микрорайонах свет не подали до сих пор.

Также стало известно, что в райцентре Кобеляки ураганным ветром с дома культуры сорвало металлическую крышу площадью около 100 квадратных метров. Обломки кровли упали на дорогу и перекрыли движение транспорта. Местным спасателям пришлось разбирать завалы и расчищать дорогу.

Между тем, в Чернигове и области порывы ветра скоростью 15-20 метров в секунду сорвали крыши с 11 административных, хозяйственных и жилых зданий. Также от непогоды пострадали населенные пункты Черниговского, Бахмачского, Куликовского и Семеновского районов.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Как сообщили в ОАО "Черниговоблэнерго", 22 марта к 18:00 без электроснабжения оставался 71 населенный пункт в 13 районах области.

Также от капризов погоды досталось и жителям Днепра. Так, сильным ветром повалило старое дерево в центре города и образовалась крупная пробка, а движение на улице Паторжинского было полностью заблокировано. Кроме того, во время падения дерева были оборваны электропровода.

Также сильным ветром унесло крышу ларька на Европейской площади, на улице Богомаза снесло крышу заправки, а на перекрестке улиц Савченко и Антоновича сломался билборд.

Напомним, в Киеве в результате непогоды пострадали четыре человека, среди которых двое детей.

Также стихия привела к разрушениям и пострадавшим почти по всей стране.

Также мы писали о том, как в Донецкой области ураганным ветром сорвало крышу школы в городе Мирноград. На тот момент детей в здании еще не было. После происшествия коммунальщики собирают остатки кровли, а бригадир показал обломки профнастила и досок.

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Тег ветер, Днепр, Полтава, ураган, Чернигов, непогода

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