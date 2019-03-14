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Погода в Киеве: синоптик рассказала когда вернутся солнце и тепло

Сегодня, 09:10

По словам Натальи Диденко, солнечная теплая погода будет в ближайшее воскресенье и понедельник

Фото: Сегодня
Погода в Киеве: синоптик рассказала когда вернутся солнце и тепло //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8ae/db3/5c88aedb3e6a6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8ae/db3/5c88aedb3e6a6.jpg Другие новости По словам Натальи Диденко, солнечная теплая погода будет в ближайшее воскресенье и понедельник

В Киеве в четверг, 14 марта, без осадков, ветер южный 5-10 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

"Температура ночью 0-2° мороза, днем 7-9° тепла", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, синоптик Наталья Диденеко на своей странице в Facebook уточнила, что в четверг в столице солнце спрячется за фронтальными тучами, возможны осадки.

По ее словам, в ближайшей перспективе роскошными синоптическими днями будут воскресенье и понедельник.

"Поэтому наконец можно будет повесить на нос темные очки и поменять шерсть вокруг шеи, если не на шелк, то хотя бы на хлопок", – уточнила Диденко.

Напомним, в начале этой недели столицу накрыл мощный ураган, в результате которого были травмированы четыре человека, из них двое – дети. По данным ГУ ГСЧС в столице, один человек получил порезы стеклом, один взрослый и двое детей получили травмы от рухнувших деревьев.

Также сообщалось, что непогода обесточила в Украине более 500 населенных пунктов. При  этом в Коростышеве Житомирской области в результате падения части кровли с ТЦ погиб один человек и второй – госпитализирован в больницу. В Хмельнике Винницкой области в результате падения части дерева погиб человек. В Одессе в результате падения части дерева один человек был госпитализирован в больницу.

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