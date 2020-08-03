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Погода в Киеве: синоптики подвели итоги июля

3 августа, 14:37

Наталья Руда Наталья Руда

Среднемесячная температура воздуха июля в Киеве составляла +21,9 °С, что превысило климатическую норму на 2,6 °С

Прошедший июль в Киеве оказался спокойным в погодном плане.

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Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, среднемесячная температура воздуха июля в Киеве составляла +21,9 °С, что превысило климатическую норму на 2,6 °С.

Холоднее всего было 8 июля, когда минимальная температура под утро опустилась до +11,7 °С, а самым жарким днем стало 29 июля, когда максимальная температура после полудня достигла +32,7 °С. Всего было 8 дней с температурой воздуха выше 30 °С.

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Осадков в Киеве выпало лишь 46,5 мм, что составило 53% климатической нормы за месяц.

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Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области прошел сильный ливень, который сопровождался порывами ветра до 20 м/с. Непогода наделала немало беды.

Кроме того, смотрите последствия непогоды в Черкасской области:

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Киев погода июль погода в Киеве

Источник: Сегодня

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