Сорванные крыши и поваленные деревья: появились фото последствий непогоды в Хмельницкой области

В Хмельницкой области прошел сильный ливень со шквальным ветром до 20 м/с. Спасатели в течение всей ночи ликвидировали последствия непогоды.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в ночь с 27 на 28 июля специалисты Службы спасения более десяти раз выезжали по сигналу "Тревога".

Так, в Изяславском районе между селами Сахновцы и Махновка, а также в областном центре на улицах Казацкая и Заводская спасатели убрали поваленные деревья, которые перекрыли движение автотранспорта.

Также на улице Проскуровской в Хмельницком из-за сильного ветра дерево упало на 4-х этажный жилой дом. С помощью тяжеловесного крана, автолестницы и бензопилы спасатели убрали его с фасада жилого дома.

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Кроме того, обильный ливень подтопил приусадебные участки и частные дома в селе Вився Чемеровецкого района. Пострадали также улицы в областном центре – Плоская, Курчатова, Кооперативная и переулок Дальний.

Помимо этого, на улице Курчатова, 4/3, подтопило учебно-воспитательный комплекс №7. Всего с помощью мотопомп спасатели откачали более 1000 кубов воды.

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А на улице Щедрина в Хмельницком ветром снесло крышу с двухэтажного частного жилого дома – вода начала просачиваться в комнаты, пострадало около 50 "квадратов".

Спасатели частично отреставрировали крышу дома, а также с помощью специнструмента перекрыли поврежденные участки гидроизоляционной пленкой, чтобы вода не попала внутрь здания.

Всего к ликвидации последствий непогоды от ГСЧС привлекалось 12 единиц техники и 49 спасателей. К счастью, во всех случаях обошлось без жертв и травм.

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Ранее мы сообщали, что не так давно курортную Кирилловку накрыли шторм и ливень: поселок "ушел" под воду. В считанные минуты улицы превратились в реки, людям пришлось передвигаться по ним по колено в воде.

Также напомним, что ливень затопил Ужгород, а городская канализация не выдержала такого количества осадков.

Видео: Telegram/Украина Сейчас

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